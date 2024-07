Jack Black cancela turnê da Tenacious D após fala polêmica de guitarrista

O ator e músico Jack Black anunciou o cancelamento da turnê da banda Tenacious D, após uma fala polêmica do guitarrista Kyle Gass em um show, no último sábado (14).

Na ocasião, um bolo foi levado até Kyle para comemorar seu aniversário. Ao ser questionado qual seu desejo, o guitarrista disse: “Não errem o Trump da próxima vez”, em referência ao atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos. O momento foi gravado por fãs e repercutiu negativamente.

Com isso, Jack Black publicou um texto anunciando o cancelamento, e disse que foi pego de surpresa com a frase do colega. “Quero deixar claro que nunca apoiaria discursos de ódio, e não encorajo violência política de nenhuma forma. Após muito refletir, decidi que não seria apropriado continuar com a turnê do Tenacious D, e todos os futuros planos criativos com a banda serão colocados em espera. Me sinto grato aos fãs por seu apoio e compreensão”.

Kyle também se pronunciou sobre o assunto, e disse que sua fala foi inapropriada. “O que aconteceu [com Trump] foi uma tragédia, e sinto muito pelo meu lapso terrível de julgamento. Eu peço desculpas àqueles que decepcionei, e me arrependo de toda a dor que causei”.