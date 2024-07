Após disparos, Trump cai e é escoltado em evento político com sangue no rosto nos EUA; vídeo

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi removido de um evento políticos por seguranças do Serviço Secreto em Butler, na Pensilvânia, depois que disparos foram ouvidos no comício. O Serviço Secreto afirma que candidato "está a salvo" após incidente em comício.

Trump foi levado para um carro da comitiva e foi visto segurando a orelha direita, aparentemente suja de sangue. O político foi levado para uma cidade rural, conforme o New York Times.

Segundo o porta-voz da campanha de Trump, o republicano "está bem e está sendo examinado em um centro médico local" e que ele "agradece às autoridades e aos socorristas pela sua ação rápida durante este ato hediondo".

Os senadores Marco Rubio e J.D. Vance, além do governador Doug Burgum, da Dakota do Norte, apontados com potenciais vice-presidentes na campanha de Trump, expressaram orações. O atual presidente Joe Biden estava na Igreja quando o incidente aconteceu, de acordo com a CNN.

Legenda: Serviço secreto fez a retirada do político Foto: AFP

O público também é retirado do local. Em breve, novas informações.