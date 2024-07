Participante de A Grande Conquista é expulso do programa por 'infrigir normas militares'

O policial militar Fellipe Villas foi retirado do reality show A Grande Conquista 2, da Record TV, na tarde desta sexta-feira (12). Segundo informações do portal Metrópoles, a saída ocorreu por conta de "um processo interno do Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo".

O anúncio aos demais participantes ocorreu por meio de um aviso da produção do programa.

"Atenção, conquisteiros! O participante Fellipe Villas não faz mais parte do programa. Devido a um processo interno do Batalhão da PM do Espírito Santo, ele teve que deixar A Grande Conquista. Arrumem as malas dele e deixem no closet", disse João Hadad aos participantes.

Conforme declaração da Record, Fellipe infringiu "normas militares", o que teria ocasionado a eliminação. A saída, inclusive, ocorre apenas seis dias antes da final do reality.

"Ele foi encaminhado para a Polícia Militar para os devidos esclarecimentos. Assim, Fellipe deixa a reta final da competição. Toda a repercussão e como os outros conquisteiros reagiram à notícia serão mostradas hoje à noite, ao vivo, com Rachel Sheherazade", confirmou a emissora.