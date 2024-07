Pe Lanza revive memórias do Restart em retorno ao Ceará: 'Show que a gente sempre sonhou'

O grupo Restart, uma das bandas icônicas dos anos 2000, retorna a Fortaleza na programação do Sana 2024, neste sábado (13). Pe Lu, Pe Lanza, Thomas e Koba irão apresentar a "Pra Você Lembrar Tour – Restart a Despedida”, no Centro de Eventos.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Pe Lanza contou memórias afetivas e a expectativa de reencontrar fãs cearenses.

Assista à entrevista:

A tour iniciou em outubro de 2023, em São Paulo, com duas noites esgotadas. Após oito anos longe dos palcos, a apresentação dos artistas irá relembrar os grandes hits dos quatro discos lançados pela banda no período de 2008 a 2015.

A gente tem visto nos shows pessoas que cresceram com a banda que tem essa memória afetiva em termos feito parte da adolescência, de uma fase chave da vida. Também estamos vendo o público se renovar com pessoas que não tiveram a oportunidade de ir ao show da Restart, mas gostavam da banda por conta dos programas de TV que acompanhavam a gente, mas era muito novas na época. Pe Lanza Cantor

Sobre o atual cenário da música, onde os gêneros musicais se misturam com frequência, Pe Lanza declarou não ver a situação como problema. Segundo ele, o próprio Restart nasceu sendo um novo som — sendo até taxada de banda de "happy rock" nos anos 2000.

Tem espaço para todo tipo de gosto, para todo tipo de trabalho e a gente também nunca se prendeu muito a um único estilo, a um único gênero, né? Acho que a Restart é uma mescla de tudo que a gente gosta misturado num caldeirão. E até por isso, eu acho que chamou bastante atenção na década passada, né? Porque era um jeito novo, um jeito meio peculiar e meio desconhecido da gente fazer um pop rock, misturar o rock and roll ali com elementos que a gente gostava Pe Lanza Cantor

De memórias com o Ceará, o cantou falou de uma das vezes que vieram fazer shows e ficaram hospedados em um parque aquático, mas não conseguiram usufruir do espaço devido à pressa em visitar diferentes cidades no roteiro de eventos.

Roteiro pelo país

Depois de Fortaleza, a banda ainda irá se apresentar em Curitiba (28/09), Rio de Janeiro (19/10) e São Paulo (26/10).

Por fim, Pe Lanza falou do alto investimento do grupo para poder levar shows de qualidade em cada cidade. "É uma estrutura que a gente sempre sonhou em ter. Um show que a gente sempre sonhou em fazer. Tem uma equipe toda por trás trabalhando para fazer acontecer, não é pouca gente, não é barato. A gente tenta proporcionar para o público que gosta da gente a melhor experiência possível".