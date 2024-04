Dubladores de Cavaleiros do Zodíaco participam da próxima edição do Sana 2024

Meteoro de Pégaso. Saga de Gêmeos. A Saga do Santuário. Nomes e títulos que soam tão familiares na mente de milhões de fãs do anime Os Cavaleiros do Zodíaco em todo o mundo terão uma homenagem especial no Sana 2024 Parte 2. Durante o evento, programado para os dias 12, 13 e 14 de julho deste ano, no Centro de Eventos do Ceará, os dubladores Gilberto Baroli , Letícia Quinto (presencialmente) e Hermes Baroli (via telão) irão participar de um bate-papo com os visitantes. Os ingressos para o Sana já estão disponíveis por meio da plataforma Sympla.

Em 2024, o anime de Os Cavaleiros do Zodíaco completa 30 anos de exibição no Brasil. Lançado em setembro de 1994 na extinta TV Manchete, a produção foi responsável por apresentar todo um universo de personagens aos jovens brasileiros, que até hoje carregam na memória as aventuras de Seiya, Saori, Shun, Hyoga, Shiryu, Ikki e tantos outros.

Dublador do Seiya desde o lançamento do anime no Brasil, Hermes Baroli explica que “fazer parte dos Cavaleiros do Zodíaco foi uma sorte, um privilégio na minha vida. Nunca imaginávamos que a série teria esse sucesso, teria essa história tão longa e tão fantástica. Então, considero realmente um privilégio e uma sorte e sou muito grato por isso”.

Filho do dublador e diretor de dublagem Gilberto Baroli (intérprete do personagem Saga de Gêmeos) e irmão de Letícia Quinto (dubladora de Saori), Hermes comenta que, por vir de uma família de dubladores, o caminho para a profissão foi natural. “É uma arte que me ajudou muito, que deu tudo que eu tenho até hoje, que me colocou nessa profissão, então eu tenho muito carinho pela profissão de ator e pela especialização em dublagem, eu acho que fez uma grande diferença na minha vida”.

Em relação a entrada no mercado da dublagem, Letícia Quinto pontua que fazia parte de sua rotina conhecer os projetos que foram lançados e que a família participava. Hoje, os filhos dela também entraram nesse segmento. Letícia comenta sobre a participação em Os Cavaleiros do Zodíaco. “É um sonho que se tornou realidade e fez eu me tornar quem sou hoje. Tenho um carinho enorme”.

Já tendo participado de outras edições do Sana, Gilberto Baroli relata que está animado por mais essa nova experiência e com a relação que mantém com os fãs. “É muito divertido, acho legal que não me reconheçam pela minha aparência, mas sim pela minha voz”, afirma o dublador.

Atrações variadas

Além da presença dos dubladores no evento, a parte 2 do Sana 2024 também contará com atrações musicais de nacionais e internacionais. Entre os shows confirmados até o momento, estão a banda Restart e o artista MHRap.

No evento, os fãs também encontrarão as salas temáticas e exposições de esculturas geek.