Assessor de MC Livinho é morto em bar de São Paulo

O assessor do funkeiro MC Livinho, Adileon dos Santos, conhecido como Kakazera, foi morto com um tiro no rosto após se envolver em uma briga de bar em São Paulo. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (12). O suspeito foi identificado pela Polícia Civil, mas está foragido.

Conforme o Metrópoles, a cena do crime foi registrada por câmeras de segurança que capturaram o momento em que o amigo de Livinho começou a discutir com um homem usando boné azul. Apesar do suspeito se afastar, ele volta um pouco depois, apontando uma arma para o assessor. Ele atirou no rosto, e a vítima não sobreviveu aos ferimentos.

Veja também Zoeira MC Mirella é flagrada saindo de motel com MC Livinho Zoeira Homenagem de MC Livinho a Michael Jackson no Lollapalooza tem coreografia e cover do cantor

A Polícia Militar foi acionada, mas o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O registro ocorreu no 72° DP (Vila Penteado).

Segundo as investigações, o suspeito é usuário de droga e teria cheirado cocaína antes do crime. A TV Bandeirantes, por sua vez, apontou que o homem com boné disse ter ido ao bar com intenção de “fazer algo ruim”.

MC Livinho lamenta morte

O cantor MC Livinho lamentou a morte do assessor, e colocou uma imagem de "Luto" em um dos perfis oficiais que ele tem no Instagram.

“Deus, recebe ele de braços abertos Deus. Cuida dele, pai. Eu fiz tudo que pude pelo meu irmão”, escreveu nos stories. O músico ainda compartilhou vídeos dos dois juntos.