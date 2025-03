'Não esperava essa porcentagem', diz Camilla após sair do BBB 25 com 94,67% da média de votos

Após ser eliminada com 94,67% da média de votos no 7º paredão do Big Brother Brasil (BBB) 25, Camilla chorou e disse ter sido surpreendida pela rejeição do público, uma das cinco mais altas da história do programa. "Não esperava sair com essa porcentagem", confessou em entrevista ao Mais Você nesta quarta-feira (5).

"Até esperava a saída, mas não nessa forma. Até porque não esperava que ficasse tão ruim a minha intenção. Realmente não é essa entrega que eu queria", disse a ex-sister no fim desta manhã.

Com o índice, Camilla lidera as porcentagens de rejeição da temporada, além de ser a quinta mais alta da história da atração. Em primeiro lugar no ranking está Karol Conká (99,17%), seguida por Nego Di (98,76%), Viih Tube (96,69%) e Aline Cristina (95%).

Em reação ao resultado, Camilla avaliou a eliminação como "muito difícil" e disse estar preocupada com como os filhos a enxergam, principalmente durante a passagem no BBB, na qual ela contou "não se reconhecer"

"Não queria ser vista dessa forma. Estou longe de ser uma pessoa agressiva, que fica destilando ódio, pelo contrário. Busco o contrário para meus filhos. Não quero nem que eles tenham contato com as coisas que estão vendo. Espero conseguir rever e começar de novo." Camilla ex-BBB

Após a saída, a ex-sister disse está pronta para recomeçar e mudar a imagem que algumas pessoas podem ter dela. "Tenho muitas coisas legais para passar", destacou.

