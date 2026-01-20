Meu INSS fora do ar? Usuários relatam instabilidade no sistema do Governo

O aplicativo Meu INSS apresenta instabilidade nesta terça-feira (20). Segundo o DownDetector, que monitora problemas em serviços online, os usuários do sistema também não conseguem acessar o site da plataforma.

As reclamações começaram no início da manhã e tiveram um pico por volta de 10 horas.

Nas redes sociais, várias pessoas reclamam da situação. Alguns, inclusive, dizem que a instabilidade dura mais de um dia. "Será que é impossível o site do Meu INSS funcionar normalmente pelo menos por uma semana inteira?", questionou um. "O aplicativo Meu INSS está fora do ar há maior tempão. Pelo amor de Deus, arrumem isso", pediu outro.

Veja também Negócios Ceará tem a terceira maior fila do INSS do País com 217 mil pedidos travados

Persistência do problema

O Diário do Nordeste tentou acessar tanto o site como o aplicativo por volta de 11h45 e o problema ainda persistia.

O Governo Federal ainda não se manifestou sobre o assunto.