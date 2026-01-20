Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CAPTEI: Que Beleza!

O Sala Restaurante Musical vive estreia de novo show com Juliana Barreto

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Juliana Barreto
Foto: Divulgação

Musical, em Fortaleza.

A “Sala” recebeu a estreia de “QUE BELEZA! Juliana Barreto canta Tim Maia”, espetáculo que tratou a obra do síndico da soul music com luvas de veludo e emoção à flor da pele.

Legenda: Que Beleza!
Foto: Divulgação

Nada de releitura protocolar. Juliana Barreto entrou em cena para revelar Tim Maia sob luz contemporânea, elegante e visceral.

Legenda: Juliana Barreto
Foto: Divulgação

Voz segura, presença de palco e escolhas certeiras conduziram a plateia por um repertório onde o amor segue cru, urgente e atemporal.

Foi noite de memória afetiva em estado de gala, dessas que não passam — ficam.

Legenda: Juliana Barreto
Foto: Divulgação

Música sentida, aplauso longo e sensação de evento que se comenta nos melhores salões. Afinal, quando há verdade no palco, a sociedade percebe.

Legenda: Bernardo Gadelha e Juliana Barreto
Foto: Divulgação

Veja nas fotos captadas para divulgação e de nosso amigo Germano Albuquerque:

Legenda: Juliana Barreto
Foto: Divulgação

Legenda: Germano Albuquerque, Juliana Barreto e Micheline Camarço
Foto: Divulgação

Legenda: Que Beleza!
Foto: Divulgação

Legenda: Que Beleza!
Foto: Divulgação

Legenda: Que Beleza!
Foto: Divulgação

Legenda: Que Beleza!
Foto: Divulgação

Legenda: Que Beleza!
Foto: LC Moreira

Legenda: Que Beleza!
Foto: Divulgação

Legenda: Que Beleza!
Foto: Divulgação

Legenda: Que Beleza!
Foto: Divulgação

Legenda: Que Beleza!
Foto: Divulgação