CAPTEI: Que Beleza!
O Sala Restaurante Musical vive estreia de novo show com Juliana Barreto
Musical, em Fortaleza.
A “Sala” recebeu a estreia de “QUE BELEZA! Juliana Barreto canta Tim Maia”, espetáculo que tratou a obra do síndico da soul music com luvas de veludo e emoção à flor da pele.
Nada de releitura protocolar. Juliana Barreto entrou em cena para revelar Tim Maia sob luz contemporânea, elegante e visceral.
Voz segura, presença de palco e escolhas certeiras conduziram a plateia por um repertório onde o amor segue cru, urgente e atemporal.
Foi noite de memória afetiva em estado de gala, dessas que não passam — ficam.
Música sentida, aplauso longo e sensação de evento que se comenta nos melhores salões. Afinal, quando há verdade no palco, a sociedade percebe.
Veja nas fotos captadas para divulgação e de nosso amigo Germano Albuquerque: