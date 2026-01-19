Morre Valentino Garavani, aos 93 anos, em Roma

O estilista Valentino Garavani, um dos maiores nomes da alta costura italiana, morreu nesta segunda-feira (19), aos 93 anos. A informação foi divulgada à imprensa pela fundação que ele administrava com o empresário Giancarlo Giammetti.

"Valentino Garavani morreu hoje, com serenidade, em sua residência, em Roma, cercado pelo afeto de seus entes queridos", informou o comunicado. No entanto, não foram dados detalhes sobre a causa da morte.

O velório do estilista deve ocorrer entre esta quarta (21) e quinta-feira (21), na Piazza Mignanelli. Já o funeral será sexta (23), na Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Veja também Zoeira Famosos lamentam morte do estilista italiano Giorgio Armani Zoeira Antony Price, estilista que vestiu David Bowie e Mick Jagger, morre aos 80 anos

Sobre o estilista

Valentino foi um dos mais destacados designers de alta-costura de sua época e já vestiu ícones fashion como Elizabeth Taylor, Nancy Reagan, Sharon Stone, Julia Roberts e Gwyneth Paltrow.

Tanto na passarela quanto em sua vida pessoal, o estilista esbanjava luxo até o último detalhe, de seu penteado impecável a seu bronzeado cor de caramelo.