Famosos lamentam morte do estilista italiano Giorgio Armani

Famosos usaram as redes sociais para lamentar e prestar homenagens ao estilista italiano Giorgio Armani, que morreu nesta quinta-feira (4), aos 91 anos, em Milão. A causa da morte não foi revelada.

Pelo Instagram, a estilista italiana Donatella Versace afirmou que o mundo "nunca esquecerá" o estilista Giorgio Armani. "O mundo perdeu hoje um gigante. Ele fez história e será lembrado para sempre", escreveu.

A cantora italiana Laura Pausini descreveu o estilista como um "rei". "Foi uma honra conhecer um Rei. O que você me ensinou e me deu é um valor agregado inestimável neste caos. Boa viagem, querido Giorgio", escreveu.

O ator Cauã Reymond publicou uma foto ao lado de Giorgio Armani, destacando o aprendizado com os anos de trabalho ao lado do estilista. "Nos despedidos de um mestre. Triste com a partida de Giorgio Armani. A moda celebra sua história", disse.

O jogador de futebol Alexandre Pato também se manifestou sobre a morte do estilista, a quem se referiu como mestre. "Descanse em Paz, Mestre Giorgio", publicou nos stories do Instagram.

Veja também Zoeira Giorgio Armani acumulou fortuna de US$ 12 bi e expandiu marca para áreas além da moda; saiba mais Zoeira Giorgio Armani quase foi médico: saiba curiosidades sobre a vida do ícone da moda

Estilista marcou gerações

A morte do renomado estilista foi anunciada pela empresa dele, a grife italiana Armani, em comunicado. A nota disse que o funeral ocorrerá em uma cerimônia privada, em Milão.

O texto diz que o "Senhor Armani", como era chamado, morreu "pacificamente", cercado por entes queridos. "Incansável, trabalhou até os últimos dias, dedicando-se à empresa, às coleções, aos diferentes e sempre novos projetos no ser e no ser", diz a nota, compartilhada nas redes sociais.

Giorgio Armani ficou conhecido pelo trabalho minimalista na moda, assim como pelos designs rigorosos de produção. O estilista fundou a marca no dia 24 de julho de 1975 por incentivo do companheiro Sergio Galeotti, que faleceu dez anos depois da iniciativa.

A marca também ficou famosa pela presença nos cinemas. A escalada da repercussão, inclusive, ocorreu após Richard Gere surgir vestido com uma alfaiataria do estilista no longa "Gigolô americano", lançado em 1980.