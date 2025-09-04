Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Giorgio Armani acumulou fortuna de US$ 12,1 bilhões e expandiu marca para áreas além da moda

Estilista italiano faleceu nesta quinta-feira (4), aos 91 anos, acompanhado de familiares

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem de Giorgio Armani de terno azul acenando em evento
Legenda: Giorgio Armani está na 231ª posição do ranking mundial de bilionários da revista Forbes
Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

O estilista italiano Giorgio Armani, que morreu nesta quinta (4), aos 91 anos, ocupa atualmente a 231ª posição do ranking mundial de bilionários da revista Forbes. Segundo o levantamento, ele teria acumulado patrimônio líquido de US$ 12,1 bilhões.

Além do legado na moda, marcada pela alfaiataria requintada, a marca do estilista expandiu negócios para outras áreas como a perfumaria, beleza, acessórios, imóveis, restaurantes, hotéis e roupas esportivas.

Segundo informações do Washington Post, a fortuna do estilista deve ser administrada por familiares e outros executivos legados à Armani. O plano de sucessão da marca, inclusive, já havia sido planejado pelo italiano antes do falecimento. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Morre o estilista Giorgio Armani, aos 91 anos

teaser image
Zoeira

Morre Elias Moreira, ex-The Voice Brasil, aos 39 anos em Manaus

A marca, relevante em diversos países, não era a única fonte de Armani. Ele era proprietário do clube de basquete italiano Olimpia Milano, demonstrando a forte relação com o esporte. O estilista chegou a desenhar uniformes para as equipes olímpicas e paralímpicas da Itália.

O que acontecerá com a Armani?

O portal norte-americano Financial Times apontou que o estilista criou, ainda em 2016, a Fundação Giorgio Armani, que possui parte considerável das ações da empresa e pretende proteger o caráter independente da marca.

A família, em contrapartida, receberá o restante do capital deixado pelo estilista, mas cláusulas contratuais já teriam sido dispostas sem brechas para evitar a venda. Os estatutos da empresa apontam diferentes classes de ações com poderes de votos distintos, o que significa mais segurança para o patrimônio.

Ainda conforme o Financial Times, a transição da empresa ocorrerá de forma gradual, com a presença de Pantaleo “Leo” Dell’Orco, considerado braço direito de Armani, e dos sobrinhos Roberta e Silvana Armani e Andrea Camerana. 

Assuntos Relacionados
Giorgio Armani era um homem branco, idoso e de cabelos brancos
Zoeira

Estilista Giorgio Armani quase foi médico: saiba curiosidades sobre a vida do ícone da moda

Ele morreu nesta quinta-feira (4), aos 91 anos

Redação
Há 7 minutos
Imagem de Giorgio Armani de terno azul acenando em evento
Zoeira

Giorgio Armani acumulou fortuna de US$ 12,1 bilhões e expandiu marca para áreas além da moda

Estilista italiano faleceu nesta quinta-feira (4), aos 91 anos, acompanhado de familiares

Redação
Há 8 minutos
Registro da turnê After Hours Til Dawn de The Weeknd
Zoeira

The Weeknd confirma três shows de turnê no Brasil com Anitta; veja datas

Sete cidades no mundo irão receber novo roteiro de eventos

Redação
Há 10 minutos
Giorgio Armani
Zoeira

Famosos lamentam morte do estilista italiano Giorgio Armani

A morte foi confirmada em comunicado da grife dele, nesta quinta-feira (4)

Redação
Há 13 minutos
Taylor e Travis devem casar no meio do ano que vem
Zoeira

Taylor Swift e Travis Kelce devem se casar em 2026 nos EUA, diz site

Cerimônia deve acontecer em uma mansão em Rhode Islan

Redação
Há 14 minutos
Imagem de três pessoas sentadas em um sofá, duas sorrindo e uma com expressão de surpresa ou desconforto, em ambiente decorado com arte contemporânea e parede com padrão de flores. A cena parece ser de uma conversa descontraída ou momentos espontâneos.
Zoeira

TV Globo exibe 'Os Suburbanos - O Filme' na 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (4)

A 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (4) humor e leveza para o público de casa

A. Seraphim
Há 46 minutos
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (4)

A morte de Otávio mexe profundamente com todos.

A. Seraphim
Há 1 hora
Foto de Giorgio Armani, que faleceu aos 91 anos, em evento
Zoeira

Morre o estilista Giorgio Armani, aos 91 anos

A informação foi confirmada pela grife italiana nesta quinta-feira (4)

Redação
04 de Setembro de 2025
Taylor e Travis em jogo do Kansas City Chiefs nos EUA
Zoeira

Travis Kelce chega ao Brasil sem Taylor Swift, e fãs recebem jogador em aeroporto de SP

Segundo fãs, a expectativa era de que a cantora viesse ao Brasil para acompanhar o noivo durante a partida

Redação
04 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (4)

Dita procura Candinho, mas Manoela impede a aproximação dos dois.

A. Seraphim
04 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (4)

Mesmo na companhia de César, Odete não consegue deixar de pensar em Leonardo.

A. Seraphim
04 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (4)

Leo e sua família comemoram a liberdade de Ryan.

A. Seraphim
04 de Setembro de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (4)

Marta conta a Joyce que Assunção, no passado, teve um caso com Maria Lúcia, irmã de Helena.

A. Seraphim
04 de Setembro de 2025
Foto montagem com duas fotos. A primeira sendo Rejane Schumman dentro de viatura da polícia civil e, a segunda, dois gatos resgatados em caixa de madeira
Zoeira

Ex-atriz Rejane Schumann, da novela Dancin' Days, é encontrada em estado de abandono

Durante resgate feito por protetora animal a idosa foi encontrada 'extremamente magra'

Redação
04 de Setembro de 2025
Imagem mostra Raul Gil apresentando programa de auditório e ilustra internação do apresentador
Zoeira

Raul Gil é internado em São Paulo após indisposição

Apresentador foi submetido a realização de alguns exames

Redação
04 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (4/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
04 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (4/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
04 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (4/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
04 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (4/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
04 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (4/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
04 de Setembro de 2025