O corpo inflável do estilista Marc Jacobs No dia 30 de junho, o estilista Marc Jacobs levou 19 looks que brilharam na New York Public Academy. A coleção “Beauty” fala sobre um corpo que só existe na cabeça do estilista - e fora dela também.

Escrito por Elaine Quinderé verso@svm.com.br 05 de Julho de 2025 - 07:30 (Atualizado às 08:25)