Valentino Garavani deve deixar fortuna milionária para afilhados brasileiros; saiba quem são

O estilista italiano Valentino Garavani, de 82 anos, pretende destinar a maior parte de sua fortuna aos afilhados brasileiros Anthony e Sean Souza.

A informação foi divulgada pela coluna Page Six, do jornal norte-americano New York Post. Os irmãos, que têm quase 30 anos, são filhos de Carlos Souza, ex-namorado de Valentino.

Segundo o jornalista e diretor criativo Richard Turley, Valentino conheceu Carlos em uma boate no Rio de Janeiro, em 1973, quando ele tinha apenas 19 anos.

Veja também Zoeira Morre Valentino Garavani, aos 93 anos, em Roma

Os dois mantiveram um relacionamento por mais de uma década, período em que Carlos se tornou assistente de relações públicas da grife Valentino.

Mesmo após o estilista deixar o comando da marca, Carlos seguiu como RP e embaixador global da maison, consolidando-se como um dos nomes mais influentes do mundo da moda.

Anthony e Sean

Após o fim do relacionamento, Carlos Souza se casou com a socialite Charlene Shorto, com quem teve Anthony e Sean. Valentino se tornou padrinho dos dois e, segundo pessoas próximas, sempre garantiu aos afilhados uma vida cercada de luxo.

Legenda: Os irmãos já desfrutam do lifestyle milionário e atuam como DJs. Foto: Reprodução / Redes sociais.

“Todos sabem que, quando Valentino morrer, grande parte da fortuna e as cinco residências palacianas ficarão para Anthony e Sean”, afirmou Turley.

Entre os imóveis está o Château de Wideville, palácio que pertenceu a Luís XIV, rei da França e Navarra. Foi lá, inclusive, que Valentino recebeu a família Kardashian para o brunch do casamento de Kim Kardashian e Kanye West, em maio deste ano.

Enquanto isso, os irmãos já desfrutam do lifestyle milionário e atuam como DJs. Valentino Garavani mantinha um relacionamento com o designer de joias Bruce Hoeksema e não tem filhos biológicos.