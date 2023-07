Cláudia Raia pede desculpas após ser acusada de usar expressão ofensiva no ‘Mais Você’

A atriz Cláudia Raia participou, nessa terça-feira (4), do “Mais Você”, e acabou sendo criticada nas redes sociais ao usar uma palavra indevida ao descrever a rotina de seu terceiro filho, Luca.

“Luca já reconhece, sabe quem é quem, aprendeu a brincar de esconder... A gente parece um bando de retardados”, disse a artista, ao se referir às reações dela e do marido, Jarbas Homem de Melo, que também estava no programa.

Na internet, Cláudia foi acusada de capacitismo, um tipo de discriminação ou preconceito que a pessoa com deficiência sofre por ter sua existência relacionada à incapacidade e inferioridade.

Após participar do programa, a atriz usou o Instagram e se desculpou pelo termo usado. “Oi gente, estou aqui para pedir desculpas por uma palavra indevida que usei no ‘Mais Você’. Estamos aprendendo todos os dias a usar as palavras devidamente. Então, está aqui meu pedido de desculpas, porque a gente aprende todo dia, e é sempre bom ter vocês mostrando para gente o que é certo e o que é errado”, esclareceu.