Influenciador Toguro é internado com fortes dores após contrair bactéria

O influenciador Toguro foi hospitalizado, no fim da noite dessa terça-feira (4), em São Paulo, após sentir fortes dores. Segundo a assessoria do criador de conteúdo, ele foi diagnosticado com uma infecção bacteriana.

O quadro foi identificado após a realização de exames. Ainda conforme a nota da equipe do profissional, ele está internado na unidade de saúde, tomando medicação e aguardando a evolução do estado.

Ao longo dessa terça-feira, Toguro reclamou da intensidade da dor em diversas publicações realizadas em seus perfis nas redes sociais. "Não curto vir em hospital, mas tá extremo a dor", escreveu em uma delas.

Foto: reprodução/redes sociais

No Twitter, ele detalhou que estava sentindo desconforto no testículo direito e chegou a pedir ajuda aos seguidores. "Tá doendo muito. Algum médico aqui para me ajudar? Tô com medo de ser algo sério", disse.

Em vídeo compartilhado na mesma plataforma, o influenciador relatou que marcou um atendimento com um urologista — especialista em trato geniturinário, que inclui rins, bexiga, uretra e órgãos reprodutivos masculinos.