Estudante que caminhava 12 km até a universidade ganha moto de cantor Eric Land

A história de um estudante que caminhava 12 quilômetros por dia para chegar à universidade ganhou um novo capítulo. Após ter sua rotina compartilhada nas redes sociais, Rosemberg Costa, de 22 anos, recebeu uma moto de presente do cantor de forró Eric Land no último domingo (6).

Além da moto, Rosemberg contou ao Diário do Nordeste que uma autoescola da região se ofereceu para arcar com todos os custos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), desde as aulas até o exame prático.

Apesar do novo presente, ele ainda não pode pilotar a moto, tendo em vista que o processo para obtenção da CNH está em andamento. Enquanto isso, ele reforçou que irá manter o plano inicial de utilizar o valor arrecadado na vaquinha para comprar a bicicleta, que facilitará seus deslocamentos no dia a dia.

Repercussão da história do estudante

A mobilização começou depois que a rotina do estudante, marcada por longas caminhadas diárias para estudar, foi compartilhada nas redes sociais, no começo deste mês. A repercussão levou à criação de uma campanha para ajudá-lo a adquirir uma bicicleta. No entanto, a solidariedade foi além do esperado.

O cantor de forró Eric Land, sensibilizado com a história, decidiu doar uma moto ao estudante. Coincidentemente, uma autoescola já tinha oferecido apoio, garantindo gratuitamente todas as etapas para a retirada da CNH.

Veja também Pernambuco Adolescente de Fortaleza é internado por abuso de menor e por planejar matar pais da vítima em PE Pernambuco Universitária manda matar pai enquanto ele dormia para receber herança de R$ 2 milhões, diz polícia

Eric Land prepara surpresa para Rosemberg

Rosemberg Costa conhecia Eric Land e algumas de suas músicas de forró. No entanto, não foi ele quem entrou em contato direto com o cantor. Sua amiga Gisele, que o gravou sem que ele soubesse, foi quem recebeu a ligação de Eric. Naquele dia, Rosemberg havia ido à autoescola para se matricular no curso de CNH de carro e moto, após ser convidado.

Ao voltar, foi surpreendido com um convite para um rodízio em comemoração ao seu aniversário. O cantor planejou uma surpresa para Rosemberg, mas o pneu da moto que ele havia escolhido furou, fazendo com que ele mandasse Rosemberg e os outros para outro restaurante enquanto procurava uma loja para realizar a compra.

No restaurante, Eric disse que pagaria a conta de Gisele para que eles esperassem por ele.

Mais tarde, no estacionamento, Eric surpreendeu Rosemberg com a moto, desejando parabéns e elogiando o rapaz. Rosemberg ficou emocionado e, após a surpresa, chorou ao perceber a generosidade do gesto.

*Estagiária sob supervisão de Emerson Rodrigues