Adolescente de Fortaleza é internado por abuso de menor e por planejar matar pais da vítima em PE

Um adolescente de 16 anos morador de Fortaleza, no Ceará, foi internado na quarta-feira (2) após operação integrada entre as polícias civis de Pernambuco e do Ceará. Ele é investigado por crimes virtuais, estupro de vulnerável e planejamento de homicídio contra os responsáveis por uma menina de 13 anos que reside em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

A equipe pernambucana apontou que a ação, chamada de 'Operação Códice', teve caráter "preventivo e humanitário". Agentes da 156ª Delegacia de Arcoverde, em parceria com a Delegacia da Criança e do Adolescente de Fortaleza (DCA), viajaram até a capital cearense para cumprir o mandado.

O celular do jovem foi apreendido durante a abordagem e, segundo a polícia, o conteúdo das conversas no dispositivo corroborava com a gravidade do caso.

As investigações apontam que ele teria aliciado a menina virtualmente, pedindo para que ela enviasse fotos íntimas, planejando uma fuga e até a morte da mãe e do padrasto da adolescente. Todas as conversas entre os dois ocorriam por meio da internet.

"A ação foi decisiva para evitar um possível crime de extrema violência familiar, em um contexto semelhante ao do caso ocorrido recentemente em São Paulo, onde um adolescente assassinou seus pais e irmão, gerando comoção nacional. O trabalho ágil e coordenado das equipes impediu que uma nova tragédia se concretizasse", apontou, em nota, a Polícia Civil de Pernambuco.