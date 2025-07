Homem esfaqueado após briga com ex-companheira foi flagrado ameaçando mulher com faca

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que um homem de 30 anos foi esfaqueado pela ex-companheira, de 23, durante uma discussão, em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife. Nas cenas, é possível ver que, antes de ser atingido no peito, o homem provocou a mulher encostando a ponta de uma faca do tipo peixeira na perna dela.

O caso aconteceu na última quinta-feira (26). Além do bebê de 11 meses que estava no colo do homem, outra criança, filha da mulher, estava na sala no momento da briga.

A mulher foi presa em flagrante, mas teve a prisão convertida para domiciliar pela Justiça por ser mãe de criança com menos de seis anos. As informações são do portal g1.

Veja também Pernambuco Delegado que atirou em homem em Fernando de Noronha vira réu por tentativa de homicídio Pernambuco Estagiário de academia deve pagar R$ 75 mil à família de atleta que morreu após ingerir suplemento

Discussão com facas ocorreu na frente das crianças

Segundo as imagens obtidas pelo portal, o casal estava sentado quando o homem teria encostado uma faca peixeira na perna da ex-companheira. Na sequência, os dois se levantaram e iniciaram uma discussão.

A mulher estava com uma faca pequena e desferiu um golpe no peito do ex-companheiro. Mesmo ferido, ele teria colocado o bebê no berço e corrido para fora de casa. Momentos depois, a mulher voltou ao cômodo e pegou a criança no colo.

A vítima chegou a ser socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a unidade de saúde, o homem teve uma parada cardiorrespiratória após ser atingido pela arma branca. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, no Recife.

Mulher alega legítima defesa e consegue prisão domiciliar

Durante a audiência de custódia, a mulher alegou legítima defesa e afirmou que vivia um relacionamento conturbado com o ex. De acordo com sua defesa, ela foi ameaçada de morte com a faca e reagiu quando o homem tentava levar o bebê embora. A juíza Mirna dos Anjos Gusmão, ao converter a prisão, registrou que a jovem declarou não ter tido intenção de matar e que agiu para proteger a si mesma e ao filho.

O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.