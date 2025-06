Universitária manda matar pai enquanto ele dormia para receber herança de R$ 2 milhões, diz polícia

A universitária Amanda Chagas Botrel, de 19 anos, é suspeita de ter mandado assassinar o próprio pai para receber uma herança estimada em R$ 2 milhões. O crime ocorreu no último dia 20 de junho, no município de Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

As informações são do portal Metrópoles. Na última quinta-feira (26), seis dias após o homicídio, Amanda foi presa após apresentar contradições em seus depoimentos, na tentativa de simular um assalto.

Segundo a Polícia Civil, ela teria confessado ser a autora do crime. Os responsáveis pelos disparos ainda não foram identificados nem localizados.

Em entrevista ao portal, a delegada responsável pelo caso, Myrthor Freitas, relatou que Amanda aparentava viver em um ambiente familiar harmonioso.

“Ela mesma afirmou que o pai a tratava muito bem. A mãe também confirmou que a jovem sempre teve acesso a tudo do bom e do melhor, nunca lhe faltou nada”, declarou.

Recentemente, repercutiu o caso de outro adolescente, neste caso menor de idade, que matou os pais no Rio de Janeiro. O jovem foi apreendido e, segundo a polícia, também teria confessado o crime.

Caso de Recife: como a jovem matou o pai

A vítima foi assassinada a tiros na madrugada do dia 20 de junho, enquanto dormia. Imagens captadas por câmeras de segurança registraram a entrada de apenas um veículo na rua no momento do crime, o carro de Amanda, o que contradiz a versão apresentada por ela de que a residência teria sido invadida por criminosos.

Quem era a vítima

A vítima foi Ayres Botrel, de 60 anos. Proprietário de um caminhão e de uma casa na praia de Enseada dos Corais, ele morava no local com a mulher e a filha.

Quem é a suspeita de assassinar o próprio pai

Amanda é universitária, mora com os pais e já tem um apartamento registrado em seu nome. Apesar disso, segundo as investigações, ela teria planejado o assassinato do próprio pai.

A motivação apontada pelas autoridades seria exclusivamente financeira.