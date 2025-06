'Faria tudo de novo', diz adolescente que matou pais e irmão de 3 anos para ir a encontro

Adolescente de 14 anos, que confessou ter matado os pais e o irmão de 3 anos, no Rio de Janeiro, declarou que “faria tudo de novo”, em depoimento a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ). A informação é do Metrópoles.

“Ele conversou de boa, frio, com respostas rápidas. Indagado por um investigador se voltaria no tempo, ele disse que não se arrependeu e que faria tudo de novo”, disse o delegado titular, Carlos Augusto Guimarães.

O crime foi registrado no sábado (21), enquanto dormiam. Já na terça-feira (24), o adolescente teria ido, acompanhado da avó, até a delegacia de Itaperuna, onde teria feito o registro do desaparecimento dos pais e do irmão.

Durante as investigações o caso sofreu uma reviravolta, já que o menor teria confessado a um tio nesta quarta-feira, que havia matado os familiares.

MOTIVAÇÃO

Em outro depoimento, o jovem disse ter cometido os crimes porque seus pais eram contra o relacionamento virtual que ele mantinha com uma adolescente. Segundo os policiais, o menino demonstrou frieza nos relatos e afirmou que faria tudo de novo.

Ele teria conhecido uma garota da mesma idade por meio de jogos online e iniciou um relacionamento com ela. Ele morava com a família no distrito de Comendador Venâncio, em Itaperuna, e tinha o desejo de visitá-la, mas os pais dele eram contra a viagem.

Na noite de sábado, o jovem esperou os pais e o irmão caçula, de apenas 3 anos, adormecerem, pegou uma arma de fogo que havia na residência e assassinou os três. A arma era registrada em nome do pai, que possuía autorização legal para mantê-la como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador).

DEPOIMENTO DA JOVEM

A namorada está sendo ouvida pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Além disso, os aparelhos eletrônicos utilizados pelo menor devem passar por perícia.

A possibilidade de que a jovem, que matinha uma relação com ele há oito anos, segundo o Metrópoles, tenha ajudado virtualmente é investigada também.