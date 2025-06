Grupo antibombas é acionado após objeto suspeito ser identificado no Aeroporto de Viracopos

Um objeto suspeito foi identificado na tarde desta quarta-feira (25) em um carrinho de bagagem do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo. O item chamou a atenção de passageiros e uma equipe antibombas do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionada até o local. As informações são do portal g1.

A Polícia Militar de São Paulo informou que o material foi detectado como um artefato pirotécnico usado em shows indoor que deve ter sido esquecido no carrinho.

Apesar do susto de alguns passageiros, a operação em Viracopos "seguiu normalmente enquanto as equipes especializadas avaliam a situação", afirmou a concessionária que administra o terminal. A área foi isolada, seguindo parte do protocolo de segurança.

Item suspeito localizado em carrinho de bagagem

A própria equipe do aeroporto identificou o item suspeito, que estava localizado em um carrinho de bagagem na área externa ao terminal de passageiros.

"A segurança dos passageiros, colaboradores e demais frequentadores do aeroporto permanece como prioridade absoluta", informou a concessionária em nota.

A equipe do Gate analisou as imagens e disse inicialmente que os objetos encontrados no carrinho seriam fogos de artifício.

"O Gate veio até o local, utilizou do raio-x para verificar junto com o equipamento ali. Verificou que tinha uma pequena parte de pólvora ali dentro, mas era apenas para aqueles artefatos de show indoor", disse um policial que integrou a ação no aeroporto.