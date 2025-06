Casal morto no Rio de Janeiro após deixar filhos na escola seria alvo do tráfico, diz polícia

O casal morto no Rio de Janeiro nessa quarta-feira (25) após deixar os filhos na escola era alvo do tráfico de drogas, segundo informou a Polícia Civil do RJ (PC-RJ) nesta quinta-feira (26). Os suspeitos seriam traficantes da região do município de Mangaratiba e agiram motivados por vingança.

As vítimas, Patrick Santos Silva e Larissa Glória dos Santos, eram alvo de monitoramento por traficantes que dominam o bairro. Conforme O Globo, o delegado Roberto Gomes Nunes, da 165ª DP de Mangaratiba, disse que os autores do crime esperaram o casal deixar os filhos da na escola para realizar o ataque.

A execução ocorreu por volta de 8h10, em frente a uma padaria, onde famílias com crianças circulavam, na Vila Muriqui, que fica na região da Rodovia RJ-14, no Distrito de Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Ataque planejado

Patrick e Larissa estavam em uma caminhonete Ranger cinza, quando foram abordados por dois homens em uma moto. Um dos ocupantes da motocicleta desceu e efetuou uma série de disparos contra o veículo, atingindo o casal, que morreu na rua. O carro colidiu contra um muro.

Segundo as investigações, os criminosos conheciam a rotina da família. "Já temos suspeitos identificados. As diligências continuam para prender os autores e apreender a arma utilizada no crime", disse o delegado.

O casal morava no bairro Cachoeira II, e era investigado por envolvimento na morte de um traficante no fim do ano passado. Patrick teria uma rixa com criminosos por se opor a um ponto de venda de drogas no bairro.