Veja o que se sabe sobre caso de criança de 2 anos que matou mãe com tiro acidental em MS

A Polícia Civil segue investigando o caso de uma criança de dois anos que, acidentalmente, disparou um tiro de arma de fogo contra os pais, em Rio Verde (MS), na última sexta-feira (13). O momento foi registrado por câmeras de segurança e resultou na morte da mãe da criança.

O incidente aconteceu no quintal da casa da família. A criança encontrou uma pistola 9mm, que estava sobre uma mesa e, sem supervisão, manuseou a arma e disparou, atingindo a mãe no braço e no tórax. A mulher faleceu no hospital.

A Polícia iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente. De acordo com informações do g1, a arma é registrada legalmente no nome do pai da criança, que é um produtor rural. Após o ocorrido, o homem foi levado à delegacia, onde apresentou o Certificado de Registro de Arma de Fogo. A pistola, um carregador e 18 munições foram apreendidos.

Pai pode ser responsabilizado?

Conforme o g1, o pai da criança pode ser responsabilizado por homicídio culposo e omissão de cautela na guarda da arma, conforme previsto no Estatuto do Desarmamento. Ele prestou um depoimento inicial, no qual afirmou não ter percebido que a criança havia pegado a arma.

Ainda de acordo com o g1, a delegada responsável pelo caso, Danielle Felismino, indicou que o pai deve prestar novos esclarecimentos nos próximos dias.

Imagens capturaram o momento do acidente

Imagens de câmeras de segurança da residência capturaram o momento do disparo. As filmagens mostram os pais conversando enquanto a criança brinca. Em um momento de distração, a criança alcança a arma e, ao apontá-la para a mãe, efetua o disparo.

Mesmo atingida, a mulher levanta assustada, e o filho corre em sua direção e a abraça. Logo depois, a mulher tenta caminhar, mas cai, enquanto a criança permanece ao seu lado. Em seguida, o pai recolhe a arma do chão e tenta socorrer a esposa.

O que deve acontecer com a criança?

A criança deve permanecer com a família durante as investigações, mas pode ser submetida a uma avaliação psicossocial pelo Conselho Tutelar, considerando o impacto emocional do incidente.