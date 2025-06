Piloto de balão é preso após voo irregular ocasionar morte de mulher em São Paulo

Foi preso em flagrante, o piloto do balão que caiu na manhã deste domingo (15), na área rural de Capela do Alto, em São Paulo. O acidente provocou a morte de uma jovem de 26 anos. Cerca de 33 passageiros eram transportados no momento da queda.

Além de estar com a documentação irregular, ele agora responderá por homicídio culposo agravado pela atividade irregular de balonismo, além de ter licença apenas para voos particulares, segundo a polícia.

Outras 11 pessoas foram socorridas com ferimentos leves e levadas ao pronto-socorro de Sorocaba, segundo as autoridades. Uma testemunha contou à polícia que o balão colidiu duas vezes contra o solo antes de parar, o que provocou a queda de quatro pessoas.

O balão saiu da cidade de Boituva, conhecida nacionalmente pela prática do balonismo e que recebia, durante o fim de semana, mais um campeonato de balonismo, cidade vizinha a cerca de 25 quilômetros de distância do local da queda.

Técnicos da perícia e do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) foram chamados até o local do acidente, que foi registrado por volta das 8h. A possível causa do acidente não foi informada.

A Confederação Brasileira de Balonismo informou por meio de nota que "esse balão não faz parte do nosso corpo de atletas do balonismo de Boituva. Esse balão não tem documento, essa empresa, a prefeitura já fechou ela algumas vezes e ela torna clandestinamente".

Já o campeonato de balonismo na cidade teve suas atividades canceladas tanto durante a manhã como no período da tarde devido o clima.