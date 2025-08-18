Felca expõe ameaças de morte recebidas após denúncia de 'adultização' de crianças

"'Vou encontrar você na rua e vou te matar'". "Você vai morrer'". Essas foram algumas das ameaças que o influenciador Felipe Bressanim, conhecido como Felca, revelou ter recebido desde que publicou o vídeo sobre "adultização", no canal que mantém no YouTube. Ao Fantástico desse domingo (17), ele detalhou que inclusive pessoas do seu convívio estão sendo alvo de intimidação.

Questionado, o criador de conteúdo disse que as ameaças não o abalam. "Mantenho a cautela, mas estou fazendo algo mais importante do que eu", afirmou. Anteriormente, ele já tinha detalhado que passou a andar acompanhado de seguranças e em carro blindado.

Comecei a pensar que estou nesse lugar, de poder ver uma coisa que não é tão legal e falar sobre ela. Muitos influenciadores têm esse poder, só que preferi exercer." Felca Influenciador

Nesse domingo, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou a quebra do sigilo de um usuário do serviço de e-mail do Google, o Gmail, após ameaças de morte ao youtuber.

As mensagens foram enviadas pelo criminoso por e-mail no sábado (16), motivadas pelo vídeo de denúncia feito por Felca citando o influenciador Hytalo Santos. O youtuber produziu conteúdo acusando o paraibano de exploração de menores nas redes sociais.

Em um dos e-mails, divulgado pelo portal g1, as ameaças citam que Felca deve se preparar "para morrer". "Você tá enganado, você vai ferrar muito sua vida", cita uma parte do texto ao questionar sobre a denúncia direcionada a Hytalo Santos.

O vídeo sobre a exposição de menores nas redes sociais foi publicado pelo youtuber em 6 de agosto e, até esta manhã, acumula mais de 45,4 milhões de visualização. Na entrevista ao Fantástico, ele disse que imaginava que o conteúdo poderia teria uma repercussão alta, pelo tema ser sensível, mas, mesmo assim, foi surpreendido pelo alcance.

Questionado sobre o que o motivou a abordar o tema, Felca explicou que a ideia de produzir o conteúdo surgiu após pesquisas para ajudar conhecidos que foram vítimas de abuso sexual na infância.

"Eu conhecia pessoas do meu convívio social que foram abusadas sexualmente na infância. Eu pensava em como consolar aquela pessoa e comecei a estudar sobre o assunto", disse.

Na entrevista, o youtuber ainda explicou que o termo "adultização" seria a prática de impedir crianças do livre brincar e inseri-las em contextos adultos, "basicamente privar ela de ter uma infância". "Minha intenção era essa, conscientizar"

Ao Fantástico, especialistas alertam que esse tipo de prática pode comprometer o desenvolvimento emocional e gerar impactos duradouros na saúde mental do indivíduo.