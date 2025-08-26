Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Youtube registra instabilidade na plataforma nesta terça-feira (26)

Diversos usuários relataram não conseguir acessar a plataforma pelo aplicativo do celular

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:40)
Tecnologia
Legenda: Plataforma apresentou problemas para carregar vídeos
Foto: Shutterstock

O YouTube apresentou instabilidade e ficou fora do ar no fim da tarde e início da noite desta terça-feira (26). Diversos usuários relataram que não conseguiram acessar a plataforma pelo aplicativo do celular e outros comentaram sobre a lentidão da ferramenta, além de problemas para carregar vídeos.

De acordo com o site DownDetector, que monitora em tempo real falhas em serviços online, houve um pico de 172 reclamações às 18h12. Das reclamações registradas na plataforma e os problemas mais notificados, 62% foram referentes à conexão com o servidor, 28% para o uploading de vídeos e 11% para streaming de vídeo.

A rede ainda não se pronunciou sobre o que pode ter causado o problema em suas plataformas oficiais.

Veja também

teaser image
Tecnologia

Saiba como limpar a memória do celular: veja diferentes formas para Android e iOS

teaser image
Tecnologia

OpenAI lança o GPT-5, que promete mais segurança e precisão; saiba tudo sobre a nova versão

A plataforma do Google que registra as tendências de buscas dos usuários, o Google Trends, registrou um aumento repentino para o termo "Youtube fora do ar".

Assuntos Relacionados
Foto de Taylor Swift e Travis Kelce noivos

Zoeira

Taylor Swift e Travis Kelce anunciam noivado; veja fotos

A publicação atingiu mais de 1,5 milhão de curtidas em menos de 15 minutos

Redação 26 de Agosto de 2025
Ryan e Yago foram encontrados desacordados em hotel na Grécia

Zoeira

Modelo brasileiro é encontrado morto em hotel na Grécia

Yago Campos tinha 25 anos. Ele estava com o criador de conteúdo Ryan Silveira, de 23, que foi encontrado inconsciente e está internado

Redação 26 de Agosto de 2025
Foto de Hytalo Santos e o marido Israel sendo presos

Zoeira

Hytalo Santos e o marido serão transferidos de SP para prisão em João Pessoa

Casal está preso por exploração sexual de menores nas redes sociais, trabalho infantil e tráfico de pessoas

Redação 26 de Agosto de 2025
Há poucos dias, Lucas foi confundido com Hytalo Santos em um aeroporto

Zoeira

Lucas Guedez se revolta ao aparecer com filha de Virginia e ser comparado a Hytalo Santos

O influenciador revelou que bloqueou alguns dos perfis e que vai processá-los

Redação 26 de Agosto de 2025
Homem na igreja durante momento de oração ou missa, com fiéis ao fundo. Interior de igreja católica com altar, altares laterais e decoração religiosa.

Zoeira

TV Globo exibe 'Luta pela Fé - A História do Padre Stu' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (26)

A 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (26) traz fé e esperança para o público de casa

A. Seraphim 26 de Agosto de 2025
João Augusto Liberato sentado diante de cenário de pedras e mar. ele veste camisa preta e sorri.

Zoeira

Filho de Gugu decide voltar a morar no Brasil e iniciar carreira como apresentador

João Augusto Liberato começa com projeto digital para ganhar experiência, mas sonha em migrar para a televisão no futuro

Redação 26 de Agosto de 2025