Youtube registra instabilidade na plataforma nesta terça-feira (26)

O YouTube apresentou instabilidade e ficou fora do ar no fim da tarde e início da noite desta terça-feira (26). Diversos usuários relataram que não conseguiram acessar a plataforma pelo aplicativo do celular e outros comentaram sobre a lentidão da ferramenta, além de problemas para carregar vídeos.

De acordo com o site DownDetector, que monitora em tempo real falhas em serviços online, houve um pico de 172 reclamações às 18h12. Das reclamações registradas na plataforma e os problemas mais notificados, 62% foram referentes à conexão com o servidor, 28% para o uploading de vídeos e 11% para streaming de vídeo.

A rede ainda não se pronunciou sobre o que pode ter causado o problema em suas plataformas oficiais.

A plataforma do Google que registra as tendências de buscas dos usuários, o Google Trends, registrou um aumento repentino para o termo "Youtube fora do ar".