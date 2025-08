A Globo irá criar um canal no YouTube para concorrer com a Cazé TV, projeto do streamer Camisiro Miguel com a empresa Livemode. As informações são do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo. A emissora confirmou que há um projeto em desenvolvimento para o esporte no digital.

Ideia da Globo é 'atrair público jovem'

Ainda segundo o colunista, a Globo não irá usar ninguém do elenco esportivo de TV Aberta e SporTV no projeto, que irá se chamar GE TV. A ideia é usar profissionais do site esportivo da Globo e influenciadores digitais, visando atrair o público jovem.

Ex-BBB Fred Bruno é avaliado

Uma exceção é o jornalista e ex-BBB Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte SP, nome que está sendo avaliado para capitanear o projeto. Ele, inclusive, já tem uma atração ao vivo que vai ao ar no YouTube, o Panela SporTV.

Negociação com a NFL foi cogitada

Conforme Gabriel Vaquer, o GE TV terá programação fixa e a Globo irá aproveitar o canal do Globo Esporte no YouTube, que já tem 6,2 milhões de inscritos. A ideia é de que o canal tenha transmissões de eventos ao vivo de forma gratuita. A emissora, aliás, está com negociação em andamento com a NFL, liga de futebol americano.

Vale salientar que esse é o primeiro grande investimento da Globo no esporte para aumentar sua presença no mundo digital.