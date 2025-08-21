Postes de alta tensão causam transtornos e preocupam moradores do bairro Lourdes, em Fortaleza

Os moradores do bairro Lourdes, em Fortaleza, estão preocupados com os possíveis prejuízos da rede de postes de alta tensão instalada na comunidade para atender a um data center.

De acordo com relatos, o projeto trouxe impactos ambientais e urbanos, desrespeitando normas e afetando o fluxo de pedestres. A estrutura, que começou a ser instalada em 2024, busca dar suporte a uma empresa privada de processamento de dados da Praia do Futuro.

Além da derrubada de árvores para a construção dos postes, os moradores citaram os ruídos causados pela fiação, os riscos à saúde, o aumento da sensação de insegurança e a falta de acessibilidade aos pedestres.

Legenda: Os postes começaram a ser instalados em 2024 Foto: Thiago Gadelha

A presidente da associação dos moradores, Mônica Amorim, destacou que o bairro faz parte de uma Zona de Proteção Ambiental (ZPA), onde a instalação de postes de energia de alta tensão não é admitida.

“A despeito disso, a própria Prefeitura concedeu uma licença para a instalação dessas redes, contrariando suas próprias regras”, disse, em entrevista ao CETV 2ª Edição, da TV Verdes Mares.

Devido às reclamações, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) informou que uma equipe técnica irá ao local, ainda nesta quinta-feira (21), para verificar se os serviços estão sendo executados conforme o projeto aprovado.

Proximidade com as residências

A proximidade dos postes das residências também foi citada pelos moradores. Isso porque, além da fiação cruzar o bairro, os postes geram a sensação de insegurança.

“Um indivíduo, um marginal que queira fazer alguma maldade, sobe. Se você reparar, ele tem degrau, e sobe nesse poste e pula o muro. Então, além de tudo, ainda há o problema da segurança, de invasão de residência”, disse a bióloga Flávia Lima.

Legenda: A Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente informou que a obra possui documentação regular de licença ambiental Foto: Thiago Gadelha

O professor de engenharia elétrica da Universidade Federal do Ceará (UFC), Raphael Amaral, declarou que as redes de alta tensão são comuns em Fortaleza. No entanto, elas precisam de autorizações ambientais, além de ser necessário respeitar diversas normas, inclusive as de acessibilidade.

“A legislação diz que a calçada deve ter, no mínimo, um metro e vinte para o fluxo de pedestres e acessibilidade. Então, se o poste está impedindo que se tenha essa distância mínima, ele deve ser realocado para outro ponto, de forma que se respeite essa medida.”

Possíveis riscos à saúde

Os moradores também temem que a radiação eletromagnética possa gerar problemas para a saúde. “A gente tem estudos técnicos que falam que essa energia de alta tensão produzem ondas eletromagnéticas que causam problemas psicológicos nas pessoas, perturbações no sono, depressão, problemas cardíacos, choques”, disse a presidente da associação.

No entanto, em relação à saúde, o professor Raphael Amaral declarou não haver comprovação de prejuízos à saúde. “Caso necessite, a população pode solicitar a medição da radiação junto à concessionária para que possa informar a população. Fizemos a medição e está tudo de acordo com a legislação diz”, afirmou o especialista.

Processo na Justiça

Os moradores entraram com um processo na Justiça, em março de 2024, contra a primeira empresa responsável pela instalação. Segundo eles, conseguiram uma liminar que garantia a suspensão da obra, mas as instalações continuaram sendo realizadas.

Em nota, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) informou que uma obra no entorno está suspensa por decisão da Justiça estadual, devido a alegações de ilegalidade e riscos à segurança e ao meio ambiente. “O caso aguarda manifestações das partes para prosseguir com o julgamento”, informou.

Legenda: Como alternativa, os moradores sugeriram novas rotas ou linhas subterrâneas Foto: Thiago Gadelha

Contudo, durante a presença da reportagem na manhã desta quinta-feira (21), foi possível observar a movimentação de trabalhadores no local. Neste ano, uma nova linha de postes está sendo construída para abastecer um segundo data center. Como alternativa, os moradores sugeriram novas rotas ou linhas subterrâneas.

“É necessário que seja tomada uma medida de suspensão da licença ambiental e uma nova relocalização desses postes de alta tensão. Não somos contra o desenvolvimento, apenas queremos que haja harmonia entre o progresso e a população”, afirmou a professora Ozilea Bezerra.

Veja também Ceará Inmet emite alerta de ventos com 'perigo potencial' para 44 cidades do CE até esta sexta-feira (22) Ceará Cidade do Ceará teve quase 120 dias de 2024 com temperaturas máximas acima de 38ºC; saiba qual

O que diz a Prefeitura de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), informou que a obra possui documentação regular de licença ambiental.

Ela reforçou que “a instalação dos itens e implantação de rede aérea é permitida por lei, desde que siga regras técnicas e tenha autorização da Prefeitura para passar por ruas e espaços públicos”.

Já a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) reiterou que autorizou a instalação de postes de alta tensão no bairro Lourdes (Dunas), por meio da liberação de alvará para a implantação de uma Linha de Alta Tensão destinada a interligar um Data Center à subestação da Enel.

“O documento, válido até dezembro deste ano, foi emitido com base no projeto apresentado, que atende as normas técnicas e possui licença ambiental”, declarou a Seinf.