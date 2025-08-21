Inmet emite alerta de ventos com 'perigo potencial' para 44 cidades do CE até esta sexta-feira (22)
Outros dois comunicados emitidos pelo Instituto dizem respeito à baixa umidade em 17 municípios cearenses
A intensificação dos ventos em regiões litorâneas continua representando um 'perigo potencial' em 44 cidades do Ceará. Nesta quinta-feira (21), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou o aviso que havia sito originalmente emitido no domingo (17) e agora tem validade até as 10h desta sexta-feira (22). Essa é a segunda prorrogação desse aviso feita pelo Instituto.
Segundo o Inmet, a intensificação dos ventos pode levar à movimentação de dunas de areia sobre construções na orla em municípios como Acaraú, Amontada, Beberibe, Caucaia, Fortaleza, Horizonte, Itapipoca e Maranguape. Caso seja necessário, recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.
As cidades cearenses listadas pelo Instituto estão nas regiões norte e noroeste cearense, Metropolitana de Fortaleza e Jaguaribe. Outros municípios do Maranhão, do Rio Grande do Norte e do Piauí também são citados no comunicado.
Baixa umidade
Outros dois avisos estão vigentes em municípios cearenses e dizem respeito à baixa umidade. Eles apontam que a umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20%, o que pode causar baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
O primeiro destes avisos foi emitido na última quarta-feira (20) e cita 11 cidades do Ceará nas regiões noroeste e sul, além do Sertão Central. O comunicado segue vigente até as 20h desta quinta-feira para municípios como Campos Sales, Novo Oriente, Salitre e Tauá.
Para seis dessas cidades que já contavam com o primeiro aviso sobre baixa umidade, um novo comunicado foi emitido nesta quinta-feira. Ele passa a valer às 12h. Com isso, após o fim do aviso inicial, Aiuaba, Crateús, Novo Oriente, Parambu, Poranga e Quiterianópolis seguem com 'perigo potencial' até a noite de sexta-feira (22).
Para essas cidades, as instruções do Inmet são:
- Beba bastante líquido.
- Evite desgaste físico nas horas mais secas.
- Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Veja também
Veja quais são os municípios do Ceará afetados por cada aviso de “perigo potencial”
Aviso de Ventos Costeiros
- Acaraú
- Amontada
- Aquiraz
- Aracati
- Barroquinha
- Beberibe
- Bela Cruz
- Camocim
- Cascavel
- Caucaia
- Chaval
- Chorozinho
- Cruz
- Eusébio
- Fortaleza
- Fortim
- Granja
- Guaiúba
- Horizonte
- Icapuí
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapipoca
- Itarema
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Morrinhos
- Pacajus
- Pacatuba
- Palhano
- Paracuru
- Paraipaba
- Pentecoste
- Pindoretama
- Santana do Acaraú
- São Gonçalo do Amarante
- Senador Sá
- Trairi
- Tururu
- Uruoca
Aviso de Baixa Umidade até esta quinta-feira (21)
- Aiuaba
- Campos Sales
- Crateús
- Independência
- Ipaporanga
- Novo Oriente
- Parambu
- Poranga
- Quiterianópolis
- Salitre
- Tauá
Aviso de Baixa Umidade até esta sexta-feira (22)
- Aiuaba
- Crateús
- Novo Oriente
- Parambu
- Poranga
- Quiterianópolis