Inmet emite alerta de ventos com 'perigo potencial' para 44 cidades do CE até esta sexta-feira (22)

A intensificação dos ventos em regiões litorâneas continua representando um 'perigo potencial' em 44 cidades do Ceará. Nesta quinta-feira (21), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou o aviso que havia sito originalmente emitido no domingo (17) e agora tem validade até as 10h desta sexta-feira (22). Essa é a segunda prorrogação desse aviso feita pelo Instituto.

Segundo o Inmet, a intensificação dos ventos pode levar à movimentação de dunas de areia sobre construções na orla em municípios como Acaraú, Amontada, Beberibe, Caucaia, Fortaleza, Horizonte, Itapipoca e Maranguape. Caso seja necessário, recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.

As cidades cearenses listadas pelo Instituto estão nas regiões norte e noroeste cearense, Metropolitana de Fortaleza e Jaguaribe. Outros municípios do Maranhão, do Rio Grande do Norte e do Piauí também são citados no comunicado.

Baixa umidade

Outros dois avisos estão vigentes em municípios cearenses e dizem respeito à baixa umidade. Eles apontam que a umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20%, o que pode causar baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

O primeiro destes avisos foi emitido na última quarta-feira (20) e cita 11 cidades do Ceará nas regiões noroeste e sul, além do Sertão Central. O comunicado segue vigente até as 20h desta quinta-feira para municípios como Campos Sales, Novo Oriente, Salitre e Tauá.

Para seis dessas cidades que já contavam com o primeiro aviso sobre baixa umidade, um novo comunicado foi emitido nesta quinta-feira. Ele passa a valer às 12h. Com isso, após o fim do aviso inicial, Aiuaba, Crateús, Novo Oriente, Parambu, Poranga e Quiterianópolis seguem com 'perigo potencial' até a noite de sexta-feira (22).

Para essas cidades, as instruções do Inmet são:

Beba bastante líquido.

Evite desgaste físico nas horas mais secas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja quais são os municípios do Ceará afetados por cada aviso de “perigo potencial”

Aviso de Ventos Costeiros

​Acaraú Amontada Aquiraz Aracati Barroquinha Beberibe Bela Cruz Camocim Cascavel Caucaia Chaval Chorozinho Cruz Eusébio Fortaleza Fortim Granja Guaiúba Horizonte Icapuí Itaiçaba Itaitinga Itapipoca Itarema Jaguaruana Jijoca de Jericoacoara Maracanaú Maranguape Marco Martinópole Morrinhos Pacajus Pacatuba Palhano Paracuru Paraipaba Pentecoste Pindoretama Santana do Acaraú São Gonçalo do Amarante Senador Sá Trairi Tururu Uruoca

Aviso de Baixa Umidade até esta quinta-feira (21)

Aiuaba Campos Sales Crateús Independência Ipaporanga Novo Oriente Parambu Poranga Quiterianópolis Salitre Tauá

Aviso de Baixa Umidade até esta sexta-feira (22)