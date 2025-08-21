Diário do Nordeste
Inmet emite alerta de ventos com 'perigo potencial' para 44 cidades do CE até esta sexta-feira (22)

Outros dois comunicados emitidos pelo Instituto dizem respeito à baixa umidade em 17 municípios cearenses

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Praia de Jijoca de Jericoacoara
Legenda: Jijoca de Jericoacoara está entre as 44 cidades citadas em aviso do Inmet de 'perigo potencial' por intensificação dos ventos
Foto: Marcelino Junior

A intensificação dos ventos em regiões litorâneas continua representando um 'perigo potencial' em 44 cidades do Ceará. Nesta quinta-feira (21), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou o aviso que havia sito originalmente emitido no domingo (17) e agora tem validade até as 10h desta sexta-feira (22). Essa é a segunda prorrogação desse aviso feita pelo Instituto.

Segundo o Inmet, a intensificação dos ventos pode levar à movimentação de dunas de areia sobre construções na orla em municípios como Acaraú, Amontada, Beberibe, Caucaia, Fortaleza, Horizonte, Itapipoca e Maranguape. Caso seja necessário, recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.

As cidades cearenses listadas pelo Instituto estão nas regiões norte e noroeste cearense, Metropolitana de Fortaleza e Jaguaribe. Outros municípios do Maranhão, do Rio Grande do Norte e do Piauí também são citados no comunicado.

Baixa umidade

Outros dois avisos estão vigentes em municípios cearenses e dizem respeito à baixa umidade. Eles apontam que a umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20%, o que pode causar baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

O primeiro destes avisos foi emitido na última quarta-feira (20) e cita 11 cidades do Ceará nas regiões noroeste e sul, além do Sertão Central. O comunicado segue vigente até as 20h desta quinta-feira para municípios como Campos Sales, Novo Oriente, Salitre e Tauá.

Para seis dessas cidades que já contavam com o primeiro aviso sobre baixa umidade, um novo comunicado foi emitido nesta quinta-feira. Ele passa a valer às 12h. Com isso, após o fim do aviso inicial, Aiuaba, Crateús, Novo Oriente, Parambu, Poranga e Quiterianópolis seguem com 'perigo potencial' até a noite de sexta-feira (22).

Para essas cidades, as instruções do Inmet são:

  • Beba bastante líquido.
  • Evite desgaste físico nas horas mais secas.
  • Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja quais são os municípios do Ceará afetados por cada aviso de “perigo potencial”

Aviso de Ventos Costeiros

  1. ​Acaraú
  2. Amontada
  3. Aquiraz
  4. Aracati
  5. Barroquinha
  6. Beberibe
  7. Bela Cruz
  8. Camocim
  9. Cascavel
  10. Caucaia
  11. Chaval
  12. Chorozinho
  13. Cruz
  14. Eusébio
  15. Fortaleza
  16. Fortim
  17. Granja
  18. Guaiúba
  19. Horizonte
  20. Icapuí
  21. Itaiçaba
  22. Itaitinga
  23. Itapipoca
  24. Itarema
  25. Jaguaruana
  26. Jijoca de Jericoacoara
  27. Maracanaú
  28. Maranguape
  29. Marco
  30. Martinópole
  31. Morrinhos
  32. Pacajus
  33. Pacatuba
  34. Palhano
  35. Paracuru
  36. Paraipaba
  37. Pentecoste
  38. Pindoretama
  39. Santana do Acaraú
  40. São Gonçalo do Amarante
  41. Senador Sá
  42. Trairi
  43. Tururu
  44. Uruoca

Aviso de Baixa Umidade até esta quinta-feira (21)

  1. Aiuaba
  2. Campos Sales
  3. Crateús
  4. Independência
  5. Ipaporanga
  6. Novo Oriente
  7. Parambu
  8. Poranga
  9. Quiterianópolis
  10. Salitre
  11. Tauá

Aviso de Baixa Umidade até esta sexta-feira (22)

  1. Aiuaba
  2. Crateús
  3. Novo Oriente
  4. Parambu
  5. Poranga
  6. Quiterianópolis

