Cidade do Ceará teve quase 120 dias de 2024 com temperaturas máximas acima de 38ºC; saiba qual

O Ceará é conhecido pelas altas temperaturas e regime de chuvas característico, que só costuma amenizar os termômetros no primeiro semestre. Contudo, algumas localidades são mais atingidas pelo fenômeno. A cidade de Barro, na região do Cariri, por exemplo, passou quase 120 dias de 2024 com temperaturas acima de 38ºC.

A análise consta no Anuário de Focos de Calor 2024, elaborado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), que traz a distribuição dos focos no Estado.

Ao todo, a cidade teve 118 dias de calorão. O levantamento mostra que todos os 184 municípios cearenses registraram focos de calor no ano passado, revelando “um sinal da ampla presença do problema em todo o território”.

De acordo com os dados das estações meteorológicas automáticas da Funceme, além de Barro, os municípios de Jaguaribe, Quixeramobim e Piquet Carneiro também apresentam os maiores registros diários de temperaturas máximas superiores a 38ºC.

Veja a lista de dias nessa situação:

Barro - 118

Jaguaribe - 79 / 70 (dois postos)

Quixeramobim - 52

Piquet Carneiro - 13

Morada Nova - 11

Iguatu - 11

Jaguaribara - 9

Crateús - 9

Limoeiro do Norte - 9

Ibaretama - 7

Baturité - 6

Amontada - 6

Sobral - 5

Tejuçuoca - 5

Morada Nova - 3

Quixeré - 3

Camocim - 3

Santa Quitéria - 2

Viçosa do Ceará - 2

Outro estudo da Funceme já havia mostrado que o Ceará ficou 1,8ºC mais quente em 60 anos, e ondas de calor se tornaram mais frequentes.

Segundo as estações de monitoramento, ainda houve registros de umidade relativa mínima do ar abaixo dos 15% nos municípios de Jaguaribe, Iguatu e Morada Nova.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera como ideal a umidade do ar acima de 60%. Quando ela fica entre 12% e 20%, é considerado estado de alerta. Abaixo disso, é considerado estado de emergência.

De forma geral, os baixos índices de umidade relativa do ar e os valores extremos de temperatura máxima acontecem entre o início e o meio da tarde.

Cuidados no segundo semestre

Com o estudo do Anuário, a Funceme também alerta para o aumento do risco de queimadas e incêndios florestais ao longo do segundo semestre.

Isso porque, nesse período, há uma combinação entre vegetação seca, altas temperaturas, baixa umidade e ventos intensos que favorece a propagação do fogo, especialmente em regiões com histórico de ocorrências frequentes.

“Com a quadra chuvosa de 2025 apresentando acumulados próximos à normalidade, projeta-se disponibilidade de biomassa seca no segundo semestre, o que aumenta o risco de queimadas em diversas regiões do Estado”, indica.

Segundo a Fundação, as informações do anuário são fundamentais para orientar políticas públicas, ações de fiscalização e campanhas de educação ambiental.

O documento pode apoiar instituições como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) e Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) no aprimoramento de planos de contingência.