Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cidade do Ceará teve quase 120 dias de 2024 com temperaturas máximas acima de 38ºC; saiba qual

Estudo da Funceme mediu maiores registros diários em postos de monitoramento

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Imagem da lateral do Santuário Diocesano da Divina Misericórdia, Igreja Católica no Município de Barro, no Ceará. As paredes são pintadas de bege e, ao fundo, o sol estende raios solares.
Legenda: Cidade do Cariri encabeça lista entre as estações monitoradas pela Funceme
Foto: Paróquia Santo Antônio/Santuário da Misericórdia

O Ceará é conhecido pelas altas temperaturas e regime de chuvas característico, que só costuma amenizar os termômetros no primeiro semestre. Contudo, algumas localidades são mais atingidas pelo fenômeno. A cidade de Barro, na região do Cariri, por exemplo, passou quase 120 dias de 2024 com temperaturas acima de 38ºC.

A análise consta no Anuário de Focos de Calor 2024, elaborado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), que traz a distribuição dos focos no Estado. 

Ao todo, a cidade teve 118 dias de calorão. O levantamento mostra que todos os 184 municípios cearenses registraram focos de calor no ano passado, revelando “um sinal da ampla presença do problema em todo o território”.

Veja também

teaser image
Ceará

44 cidades do Ceará têm aviso de ventos com 'perigo potencial' até a manhã de quinta-feira (21)

teaser image
Ceará

130 municípios do CE são contemplados para terem unidades do Minha Casa, Minha Vida; veja locais

De acordo com os dados das estações meteorológicas automáticas da Funceme, além de Barro, os municípios de Jaguaribe, Quixeramobim e Piquet Carneiro também apresentam os maiores registros diários de temperaturas máximas superiores a 38ºC.

Veja a lista de dias nessa situação:

  • Barro - 118
  • Jaguaribe - 79 / 70 (dois postos)
  • Quixeramobim - 52
  • Piquet Carneiro - 13
  • Morada Nova - 11
  • Iguatu - 11
  • Jaguaribara - 9
  • Crateús - 9
  • Limoeiro do Norte - 9
  • Ibaretama - 7
  • Baturité - 6
  • Amontada - 6
  • Sobral - 5
  • Tejuçuoca - 5
  • Morada Nova - 3
  • Quixeré - 3
  • Camocim - 3
  • Santa Quitéria - 2
  • Viçosa do Ceará - 2

Outro estudo da Funceme já havia mostrado que o Ceará ficou 1,8ºC mais quente em 60 anos, e ondas de calor se tornaram mais frequentes. 

Segundo as estações de monitoramento, ainda houve registros de umidade relativa mínima do ar abaixo dos 15% nos municípios de Jaguaribe, Iguatu e Morada Nova.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera como ideal a umidade do ar acima de 60%. Quando ela fica entre 12% e 20%, é considerado estado de alerta. Abaixo disso, é considerado estado de emergência.

De forma geral, os baixos índices de umidade relativa do ar e os valores extremos de temperatura máxima acontecem entre o início e o meio da tarde.

Cuidados no segundo semestre

Com o estudo do Anuário, a Funceme também alerta para o aumento do risco de queimadas e incêndios florestais ao longo do segundo semestre.

Isso porque, nesse período, há uma combinação entre vegetação seca, altas temperaturas, baixa umidade e ventos intensos que favorece a propagação do fogo, especialmente em regiões com histórico de ocorrências frequentes.

“Com a quadra chuvosa de 2025 apresentando acumulados próximos à normalidade, projeta-se disponibilidade de biomassa seca no segundo semestre, o que aumenta o risco de queimadas em diversas regiões do Estado”, indica.

Segundo a Fundação, as informações do anuário são fundamentais para orientar políticas públicas, ações de fiscalização e campanhas de educação ambiental. 

O documento pode apoiar instituições como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) e Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) no aprimoramento de planos de contingência.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem da lateral do Santuário Diocesano da Divina Misericórdia, Igreja Católica no Município de Barro, no Ceará. As paredes são pintadas de bege e, ao fundo, o sol estende raios solares.
Ceará

Cidade do Ceará teve quase 120 dias de 2024 com temperaturas máximas acima de 38ºC; saiba qual

Estudo da Funceme mediu maiores registros diários em postos de monitoramento

Nicolas Paulino
Há 1 hora
Carmais Seminovos realiza última edição de feirão com primeira parcela para 2026
Ceará

Carmais Seminovos realiza última edição de feirão com primeira parcela para 2026

Evento tem foco em facilidades de compra e ampla variedade de modelos

Agência de Conteúdo DN
Há 2 horas
Falésias da praia de Morro Branco, em Beberibe
Ceará

44 cidades do Ceará têm aviso de ventos com 'perigo potencial' até a manhã de quinta-feira (21)

Inmet também emitiu novo comunicado sobre baixa umidade em municípios cearenses

Redação
20 de Agosto de 2025
Pedestres chegaram a cobrir o corpo do motociclista com papelão
Ceará

Motociclista tem mal súbito e morre enquanto empurrava moto na Aldeota, em Fortaleza

AMC e Pefoce foram acionadas ao local

João Lima Neto
20 de Agosto de 2025
Salas sensoriais ampliam acessibilidade nas Casas do Cidadão
Ceará

Salas sensoriais ampliam acessibilidade nas Casas do Cidadão

A Casa do Cidadão é um equipamento que facilita as demandas da população cearense

Agência de Conteúdo DN
20 de Agosto de 2025
Dança jovens negros de Salitre. Meninas com vestidos coloridos
Ceará

Cidade do Ceará cria rota afroturística que terá encontro com rezadeiras e visitas a quilombos

Decreto municipal publicado na última quinta-feira, 14 de agosto, instituiu cinco rotas turísticas temáticas no município de Salitre

Gabriela Custódio
20 de Agosto de 2025
Imagem mostra close-up em mãos femininas sobre tampa de caixão segurando rosa-branca, encenado velório, ilustrando decisão da Justiça do Ceará que condenou hospital e funerária a indenizarem mulher após trocarem corpo do pai dela por outro
Ceará

Mulher que teve o corpo do pai trocado por hospital e funerária será indenizada no Ceará; entenda

Os restos mortais do homem foram entregues a uma família diferente

Carol Melo
20 de Agosto de 2025
A imagem mostra uma pessoa, provavelmente um médico ou profissional de saúde, vestindo um jaleco azul e um estetoscópio. A pessoa está apontando com uma caneta para um modelo anatômico detalhado do cólon humano, que está seccionado para mostrar a estrutura interna. O modelo destaca uma seção com o que parece ser um tumor maligno ou uma área de doença, possivelmente representando câncer colorretal. Há também uma prancheta com papéis sobre uma mesa à frente. O fundo é um cenário de consultório médico.
Ceará

Pessoas com menos traços de ancestralidade asiática ou africana têm mais risco de câncer colorretal

Estudo realizado no Brasil, com participação de pesquisador da UFC, descobriu que existem quatro marcadores genéticos do DNA humano

Clarice Nascimento
20 de Agosto de 2025
Homem em jangada no mar em Icapuí
Ceará

Fortaleza e outras 43 cidades do CE têm aviso de ventos com ‘perigo potencial’; veja locais

Outro aviso do Inmet alerta para baixa umidade em 44 municípios do Estado

Redação
19 de Agosto de 2025
Foto de barraca de praia irregular sendo demolida na praia de Iparana, em Caucaia
Ceará

Barraca de praia irregular é demolida em Caucaia, após facções criminosas atrasarem processo

O empreendimento havia sido construído em um local chamado de "terreno de marinha"

Matheus Facundo
19 de Agosto de 2025
Um jovem de óculos e camisa azul, no centro, segura um certificado de premiação dourado e usa duas medalhas douradas no pescoço. Ele sorri enquanto está no palco. À sua direita, uma jovem de cabelos escuros e blusa preta também segura um certificado e uma medalha dourada. Ao fundo, um telão mostra um mapa-múndi, e uma faixa com o símbolo do Pi e a palavra
Ceará

Estudante cearense conquista medalha de ouro em campeonato mundial de Matemática

Rayan Moreira da Costa participou da seletiva nacional da World Mathematics Team Championship, e agora busca apoio para participar da fase final, na Tailândia

Paulo Roberto Maciel*
19 de Agosto de 2025
Foto mostra dois ministros, Alexandre Padilha e Camilo Santana, em uma reunião com jornalistas: um veste jaleco branco com logotipo do SUS e o outro usa terno e gravata, falando ao microfone. Sobre a mesa, há placas de identificação, copos com bebidas e um notebook. Ao fundo, medalhas e condecorações estão expostas.
Ceará

Cursos de Medicina com nota baixa terão ‘supervisão’ e podem perder vagas; veja medidas do MEC

Exame nacional de avaliação da área será aplicado pela primeira vez em 2025 e pode implicar na suspensão de Fies e Prouni

Flávia Rabelo e Nícolas Paulino
19 de Agosto de 2025
Maquete ilustrativa de centro industrial em mina de Santa Quitéria, em paisagem árida com alguns morros
Ceará

Escavações para procurar mina de urânio no CE ocorreram há quase 50 anos em programa nuclear do Brasil

Jazida de Itataia em Santa Quitéria é a quinta maior reserva de urânio do mundo

Nicolas Paulino
19 de Agosto de 2025
Usuária do Bicicletar em Fortaleza
Ceará

Bicicletar em Fortaleza terá acesso gratuito nesta terça-feira (19), Dia Nacional do Ciclista

A gratuidade estará disponível ao longo do dia, permitindo viagens de até 60 minutos por retirada

Redação
19 de Agosto de 2025
Elmano durante inauguração
Ceará

Primeira escola de tempo integral Quilombola do Ceará é inaugurada em Horizonte

Mais de 260 estudantes estão matriculados na instituição

Redação
18 de Agosto de 2025
Imagem de paciente que se casa com cuidadora durante internação em unidade de saúde no Ceará
Ceará

Paciente se casa com cuidadora durante internação após revelar sonho para assistente social

Lourival da Silva conheceu Rozelani Pereira durante a adolescência; Cerimônia foi realizada com presença de uma juíza

Redação
18 de Agosto de 2025
Dois alunos vestem a farda da rede municipal de Fortaleza, nas cores laranja, branco e amarelo
Ceará

Nova farda de Fortaleza: veja modelos finalistas escolhidos para alunos da rede municipal

A final será realizada na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura na sexta-feira (22)

Redação
18 de Agosto de 2025
Foto de carros na BR-116
Ceará

Trechos da BR-116 e BR-222 em Fortaleza e Caucaia passarão a ser fiscalizados pelo Governo do Ceará

Trechos transferidos têm "características típicas de trânsito urbano" e também tráfego de veículos intenso, principalmente em horários de pico

Matheus Facundo
18 de Agosto de 2025
Imagem de uma ação policial em que um policial prende um homem nu no meio de uma rodovia, com vegetação e montanhas ao fundo.
Ceará

Motorista é atacado por enxame de abelhas e tomba caminhão, no Interior do Ceará; veja vídeo

Acidente aconteceu nesse domingo (17) na CE-265, entre os municípios de Tamboril e Catunda

Paulo Roberto Maciel*
18 de Agosto de 2025
Casas em rua às margens de afluente do rio Maranguapinho
Ceará

Projeto prevê desapropriar 700 famílias para urbanizar afluentes de um dos principais rios de Fortaleza

A iniciativa busca a recuperação socioambiental de riachos e canais afluentes do rio Maranguapinho e a melhoria das condições de habitação de quem mora no entorno

Gabriela Custódio
18 de Agosto de 2025