44 cidades do Ceará têm aviso de ventos com 'perigo potencial' até a manhã de quinta-feira (21)

Fortaleza e outros 43 municípios cearenses estão com aviso de perigo potencial por intensificação dos ventos em regiões litorâneas. Originalmente, o comunicado tinha sido emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no domingo (17) e estava válido até esta quarta-feira (20), mas foi atualizado e prorrogado até a manhã da quinta-feira (21).

Segundo o Instituto, a intensificação dos ventos por causar movimentação de dunas de areia sobre construções na orla em municípios das regiões norte e noroeste do Ceará, na Região Metropolitana de Fortaleza e Jaguaribe. Caso seja necessário, recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.

Entre as cidades afetadas no Ceará estão Acaraú, Camocim, Caucaia, Eusébio, Horizonte, Icapuí e Jaguaruana. Outros municípios citados no aviso estão localizados nas regiões leste e norte maranhense, no norte piauiense e nas regiões leste, oeste, agreste e central potiguares.

Baixa umidade

Outro alerta emitido pelo Inmet diz respeito a perigo potencial devido à baixa umidade. Com umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, o Instituto aponta baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Emitido às 12h desta quarta-feira (20), o aviso tem validade até as 20h da quinta-feira (21).

São listadas 11 cidades do Ceará, nas regiões noroeste e sul do Estado, assim como os sertões cearenses.

Além do Ceará, são citadas as seguintes unidades federativas: Goiás, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Piauí, Mato Grosso, Pernambuco, Pará, São Paulo, Maranhão e Distrito Federal.

Para a população dessas localidades, o Inmet lista as seguintes instruções:

Beba bastante líquido

Evite desgaste físico nas horas mais secas

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

Veja quais são os municípios do Ceará afetados por cada aviso de “perigo potencial”

Aviso de Ventos Costeiros

Acaraú Amontada Aquiraz Aracati Barroquinha Beberibe Bela Cruz Camocim Cascavel Caucaia Chaval Chorozinho Cruz Eusébio Fortaleza Fortim Granja Guaiúba Horizonte Icapuí Itaiçaba Itaitinga Itapipoca Itarema Jaguaruana Jijoca de Jericoacoara Maracanaú Maranguape Marco Martinópole Morrinhos Pacajus Pacatuba Palhano Paracuru Paraipaba Pentecoste Pindoretama Santana do Acaraú São Gonçalo do Amarante Senador Sá Trairi Tururu Uruoca

Aviso de Baixa Umidade

Aiuaba Campos Sales Crateús Independência Ipaporanga Novo Oriente Parambu Poranga Quiterianópolis Salitre Tauá

Previsão do tempo para o Ceará

Segundo informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão do tempo aponta predomínio de tempo estável para esta quarta-feira (20) e para a quinta-feira (21). A partir da quinta, é esperado um aumento de nebulosidade em grande parte do Estado, que deve predominar durante os períodos da madrugada, manhã e da noite.

Entre a noite de quinta-feira (21) e a madrugada de sexta (22), há possibilidade de chuvas isoladas e de fraca intensidade em localidades das macrorregiões do Cariri, sul da Jaguaribana e sul do Sertão Central e Inhamuns. No decorrer da sexta-feira (22), a tendência é de céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens.

As temperaturas mínimas devem variar entre 16°C e 17°C nas macrorregiões Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Maciço de Baturité nas madrugadas e começo das manhãs de quarta e quinta-feira.

Pela tarde de quarta e quinta-feira, as temperaturas se elevam em todas as macrorregiões, com máximas entre 34°C e 37°C na Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Litoral Norte.

Ainda segundo a Fundação, a umidade relativa do ar deve atingir valores mínimos em torno de 30% nas tardes, sobretudo na Jaguaribana, Litoral Norte e Sertão Central e Inhamuns. Os ventos serão predominantes de Sudeste.

"Entretanto, na faixa litorânea, a brisa marítima deve mudar a direção para Leste-Nordeste entre as tardes e noites. A velocidade tende a aumentar em todas as macrorregiões, podendo atingir até 55 km/h na faixa litorânea, Cariri, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e Maciço de Baturité", complementa a Funceme.