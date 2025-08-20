44 cidades do Ceará têm aviso de ventos com 'perigo potencial' até a manhã de quinta-feira (21)
Inmet também emitiu novo comunicado sobre baixa umidade em municípios cearenses
Fortaleza e outros 43 municípios cearenses estão com aviso de perigo potencial por intensificação dos ventos em regiões litorâneas. Originalmente, o comunicado tinha sido emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no domingo (17) e estava válido até esta quarta-feira (20), mas foi atualizado e prorrogado até a manhã da quinta-feira (21).
Segundo o Instituto, a intensificação dos ventos por causar movimentação de dunas de areia sobre construções na orla em municípios das regiões norte e noroeste do Ceará, na Região Metropolitana de Fortaleza e Jaguaribe. Caso seja necessário, recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.
Entre as cidades afetadas no Ceará estão Acaraú, Camocim, Caucaia, Eusébio, Horizonte, Icapuí e Jaguaruana. Outros municípios citados no aviso estão localizados nas regiões leste e norte maranhense, no norte piauiense e nas regiões leste, oeste, agreste e central potiguares.
Baixa umidade
Outro alerta emitido pelo Inmet diz respeito a perigo potencial devido à baixa umidade. Com umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, o Instituto aponta baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Emitido às 12h desta quarta-feira (20), o aviso tem validade até as 20h da quinta-feira (21).
São listadas 11 cidades do Ceará, nas regiões noroeste e sul do Estado, assim como os sertões cearenses.
Além do Ceará, são citadas as seguintes unidades federativas: Goiás, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Piauí, Mato Grosso, Pernambuco, Pará, São Paulo, Maranhão e Distrito Federal.
Para a população dessas localidades, o Inmet lista as seguintes instruções:
- Beba bastante líquido
- Evite desgaste físico nas horas mais secas
- Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)
Veja também
Veja quais são os municípios do Ceará afetados por cada aviso de “perigo potencial”
Aviso de Ventos Costeiros
- Acaraú
- Amontada
- Aquiraz
- Aracati
- Barroquinha
- Beberibe
- Bela Cruz
- Camocim
- Cascavel
- Caucaia
- Chaval
- Chorozinho
- Cruz
- Eusébio
- Fortaleza
- Fortim
- Granja
- Guaiúba
- Horizonte
- Icapuí
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapipoca
- Itarema
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Morrinhos
- Pacajus
- Pacatuba
- Palhano
- Paracuru
- Paraipaba
- Pentecoste
- Pindoretama
- Santana do Acaraú
- São Gonçalo do Amarante
- Senador Sá
- Trairi
- Tururu
- Uruoca
Aviso de Baixa Umidade
- Aiuaba
- Campos Sales
- Crateús
- Independência
- Ipaporanga
- Novo Oriente
- Parambu
- Poranga
- Quiterianópolis
- Salitre
- Tauá
Previsão do tempo para o Ceará
Segundo informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão do tempo aponta predomínio de tempo estável para esta quarta-feira (20) e para a quinta-feira (21). A partir da quinta, é esperado um aumento de nebulosidade em grande parte do Estado, que deve predominar durante os períodos da madrugada, manhã e da noite.
Entre a noite de quinta-feira (21) e a madrugada de sexta (22), há possibilidade de chuvas isoladas e de fraca intensidade em localidades das macrorregiões do Cariri, sul da Jaguaribana e sul do Sertão Central e Inhamuns. No decorrer da sexta-feira (22), a tendência é de céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens.
As temperaturas mínimas devem variar entre 16°C e 17°C nas macrorregiões Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Maciço de Baturité nas madrugadas e começo das manhãs de quarta e quinta-feira.
Pela tarde de quarta e quinta-feira, as temperaturas se elevam em todas as macrorregiões, com máximas entre 34°C e 37°C na Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Litoral Norte.
Ainda segundo a Fundação, a umidade relativa do ar deve atingir valores mínimos em torno de 30% nas tardes, sobretudo na Jaguaribana, Litoral Norte e Sertão Central e Inhamuns. Os ventos serão predominantes de Sudeste.
"Entretanto, na faixa litorânea, a brisa marítima deve mudar a direção para Leste-Nordeste entre as tardes e noites. A velocidade tende a aumentar em todas as macrorregiões, podendo atingir até 55 km/h na faixa litorânea, Cariri, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e Maciço de Baturité", complementa a Funceme.