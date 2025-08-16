Diário do Nordeste
Novo empreendimento de alto padrão se destaca na zona oeste da RMF

Condomínio Azur Sol Poente, da BLD Urbanismo, está inserido na rota de investimentos do Ceará

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Negócios
Novo empreendimento de alto padrão se destaca na zona oeste da RMF
Legenda: Projeto integra natureza e um lifestyle de alto padrão
Foto: Divulgação

A BLD Urbanismo traz um novo projeto, o Azur Sol Poente, que promete uma integração com a natureza e um lifestyle de alto padrão, no lado Oeste da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Com a chegada desse novo empreendimento, com acesso facilitado pelas avenidas Bezerra de Menezes e Mister Hull, além da conexão direta pela CE-085, importante eixo logístico e turístico do Estado, o projeto replica o modelo de sucesso urbanístico do Eusébio.

O condomínio é focado no bem-estar pessoal, com uma infraestrutura de ponta sustentável e estratégica, promovendo para o público um alto padrão de qualidade de vida, sofisticação e valorização da região.

“O Azur Sol Poente é o primeiro empreendimento boutique verdadeiramente alto padrão que se instala no lado oeste da região da grande Fortaleza”, destaca Irineu Guimarães, CEO da BLD Urbanismo. “O grande diferencial desse projeto é atender profissionais liberais, comerciantes e empresários que desejam ter o mesmo estilo de vida que o Eusébio com seus vários empreendimentos de alto padrão”, completa.

Entre os destaques do empreendimento estão um lago privativo de 41 mil m² e uma segurança elevada, com tecnologia de ponta, vigilância ativa e estratégias inteligentes de proteção. Na segurança do condomínio, assinada por Eythan Magal, especialista internacional, é possível contar com monitoramento por drones, controle de acesso 24h e câmeras de alta definição.

O Azur Sol Poente está localizado às margens da CE-085 e com rápida conexão a polos turísticos, industriais e residenciais como Parquelândia, Montese, São Gerardo e Conjunto Ceará. O condomínio também se insere na rota de investimentos do Ceará, como o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) e a rota dos hotéis de charme e turismo de experiência.

