Novo empreendimento de alto padrão se destaca na zona oeste da RMF

A BLD Urbanismo traz um novo projeto, o Azur Sol Poente, que promete uma integração com a natureza e um lifestyle de alto padrão, no lado Oeste da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Com a chegada desse novo empreendimento, com acesso facilitado pelas avenidas Bezerra de Menezes e Mister Hull, além da conexão direta pela CE-085, importante eixo logístico e turístico do Estado, o projeto replica o modelo de sucesso urbanístico do Eusébio.

O condomínio é focado no bem-estar pessoal, com uma infraestrutura de ponta sustentável e estratégica, promovendo para o público um alto padrão de qualidade de vida, sofisticação e valorização da região.

“O Azur Sol Poente é o primeiro empreendimento boutique verdadeiramente alto padrão que se instala no lado oeste da região da grande Fortaleza”, destaca Irineu Guimarães, CEO da BLD Urbanismo. “O grande diferencial desse projeto é atender profissionais liberais, comerciantes e empresários que desejam ter o mesmo estilo de vida que o Eusébio com seus vários empreendimentos de alto padrão”, completa.

Entre os destaques do empreendimento estão um lago privativo de 41 mil m² e uma segurança elevada, com tecnologia de ponta, vigilância ativa e estratégias inteligentes de proteção. Na segurança do condomínio, assinada por Eythan Magal, especialista internacional, é possível contar com monitoramento por drones, controle de acesso 24h e câmeras de alta definição.

O Azur Sol Poente está localizado às margens da CE-085 e com rápida conexão a polos turísticos, industriais e residenciais como Parquelândia, Montese, São Gerardo e Conjunto Ceará. O condomínio também se insere na rota de investimentos do Ceará, como o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) e a rota dos hotéis de charme e turismo de experiência.