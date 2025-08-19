Fortaleza e outras 43 cidades do CE têm aviso de ventos com ‘perigo potencial’; veja locais
Outro aviso do Inmet alerta para baixa umidade em 44 municípios do Estado
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de “perigo potencial” pela intensificação de ventos em 44 municípios cearenses. As cidades listadas estão localizadas nas regiões norte e nordeste do Ceará, além da Região Metropolitana de Fortaleza e Jaguaribe.
O comunicado, emitido na manhã do último domingo (17), aponta como riscos potenciais a movimentação de dunas de areia sobre construções na orla e indica que, caso necessário, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199. O aviso é válido até as 10h da próxima quarta-feira (20).
Ao todo, os municípios afetados estão localizados no norte e noroeste Cearense, na região metropolitana de Fortaleza, em Jaguaribe; no norte e no leste maranhenses, no oeste, agreste, central e leste potiguares e no norte piauiense.
Além disso, o Inmet emitiu, nesta terça-feira (19), outro aviso de “perigo potencial” para cidades do Ceará por baixa umidade. Neste caso, o Instituto aponta a variação entre 30% e 20% da umidade relativa do ar, levando a um baixo risco à saúde e de de incêndios florestais.
Também válido até as 10h da próxima quarta-feira (20), o comunicado lista cidades das regiões noroeste, sul e centro-sul do Ceará, além dos sertões cearenses.
Outras áreas afetadas são Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Norte de Minas, Jequitinhonha, Centro-Norte Piauiense, Norte Mato-grossense, Sertão Pernambucano e Região Metropolitana de São Paulo, entre outras.
Para a população desses municípios, o Inmet fornece as seguintes instruções:
- Beba bastante líquido;
- Evite desgaste físico nas horas mais secas;
- Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira os municípios do Ceará afetados por cada aviso de “perigo potencial”
Aviso de Ventos Costeiros
- Acaraú
- Amontada
- Aquiraz
- Aracati
- Barroquinha
- Beberibe
- Bela Cruz
- Camocim
- Cascavel
- Caucaia
- Chaval
- Chorozinho
- Cruz
- Eusébio
- Fortaleza
- Fortim
- Granja
- Guaiúba
- Horizonte
- Icapuí
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapipoca
- Itarema
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Morrinhos
- Pacajus
- Pacatuba
- Palhano
- Paracuru
- Paraipaba
- Pentecoste
- Pindoretama
- Santana do Acaraú
- São Gonçalo do Amarante
- Senador Sá
- Trairi
- Tururu
- Uruoca
Aviso de Baixa Umidade
- Abaiara
- Acopiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Antonina do Norte
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Barbalha
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Caririaçu
- Cariús
- Catarina
- Crateús
- Crato
- Farias Brito
- Granjeiro
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Milagres
- Missão Velha
- Mombaça
- Nova Olinda
- Novo Oriente
- Parambu
- Pedra Branca
- Penaforte
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Quiterianópolis
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- Tarrafas
- Tauá
- Várzea Alegre
Previsão do tempo para o Ceará
A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para a tarde e a noite desta terça-feira (19) é de céu parcialmente nublado no Cariri e predomínio do céu sem nuvens nas demais macrorregiões do Estado.
Para a quarta-feira (20), a Fundação também prevê o céu do Cariri parcialmente nublado durante todo o dia. O mesmo vale para o Sertão Central e Inhamuns nos períodos da madrugada, da manhã e da noite. Nas demais macrorregiões, haverá predomínio do céu sem nuvens.
A madrugada da quinta-feira (21) será marcada pelo céu parcialmente nublado no Litoral de Fortaleza, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. No restante do dia, o céu vai variar de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.