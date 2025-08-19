Fortaleza e outras 43 cidades do CE têm aviso de ventos com ‘perigo potencial’; veja locais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de “perigo potencial” pela intensificação de ventos em 44 municípios cearenses. As cidades listadas estão localizadas nas regiões norte e nordeste do Ceará, além da Região Metropolitana de Fortaleza e Jaguaribe.

O comunicado, emitido na manhã do último domingo (17), aponta como riscos potenciais a movimentação de dunas de areia sobre construções na orla e indica que, caso necessário, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199. O aviso é válido até as 10h da próxima quarta-feira (20).

Ao todo, os municípios afetados estão localizados no norte e noroeste Cearense, na região metropolitana de Fortaleza, em Jaguaribe; no norte e no leste maranhenses, no oeste, agreste, central e leste potiguares e no norte piauiense.

Além disso, o Inmet emitiu, nesta terça-feira (19), outro aviso de “perigo potencial” para cidades do Ceará por baixa umidade. Neste caso, o Instituto aponta a variação entre 30% e 20% da umidade relativa do ar, levando a um baixo risco à saúde e de de incêndios florestais.

Também válido até as 10h da próxima quarta-feira (20), o comunicado lista cidades das regiões noroeste, sul e centro-sul do Ceará, além dos sertões cearenses.

Outras áreas afetadas são Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Norte de Minas, Jequitinhonha, Centro-Norte Piauiense, Norte Mato-grossense, Sertão Pernambucano e Região Metropolitana de São Paulo, entre outras.

Para a população desses municípios, o Inmet fornece as seguintes instruções:

Beba bastante líquido;

Evite desgaste físico nas horas mais secas;

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira os municípios do Ceará afetados por cada aviso de “perigo potencial”

Aviso de Ventos Costeiros

Acaraú Amontada Aquiraz Aracati Barroquinha Beberibe Bela Cruz Camocim Cascavel Caucaia Chaval Chorozinho Cruz Eusébio Fortaleza Fortim Granja Guaiúba Horizonte Icapuí Itaiçaba Itaitinga Itapipoca Itarema Jaguaruana Jijoca de Jericoacoara Maracanaú Maranguape Marco Martinópole Morrinhos Pacajus Pacatuba Palhano Paracuru Paraipaba Pentecoste Pindoretama Santana do Acaraú São Gonçalo do Amarante Senador Sá Trairi Tururu Uruoca

Aviso de Baixa Umidade

Abaiara Acopiara Aiuaba Altaneira Antonina do Norte Araripe Arneiroz Assaré Aurora Barbalha Brejo Santo Campos Sales Caririaçu Cariús Catarina Crateús Crato Farias Brito Granjeiro Iguatu Independência Ipaporanga Jardim Jati Juazeiro do Norte Jucás Milagres Missão Velha Mombaça Nova Olinda Novo Oriente Parambu Pedra Branca Penaforte Poranga Porteiras Potengi Quiterianópolis Saboeiro Salitre Santana do Cariri Tarrafas Tauá Várzea Alegre

Previsão do tempo para o Ceará

A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para a tarde e a noite desta terça-feira (19) é de céu parcialmente nublado no Cariri e predomínio do céu sem nuvens nas demais macrorregiões do Estado.

Para a quarta-feira (20), a Fundação também prevê o céu do Cariri parcialmente nublado durante todo o dia. O mesmo vale para o Sertão Central e Inhamuns nos períodos da madrugada, da manhã e da noite. Nas demais macrorregiões, haverá predomínio do céu sem nuvens.

A madrugada da quinta-feira (21) será marcada pelo céu parcialmente nublado no Litoral de Fortaleza, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. No restante do dia, o céu vai variar de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.