Fortaleza e outras 43 cidades do CE têm aviso de ventos com ‘perigo potencial’; veja locais

Outro aviso do Inmet alerta para baixa umidade em 44 municípios do Estado

Ceará
Homem em jangada no mar em Icapuí
Legenda: Icapuí é uma das cidades cearenses listada em aviso de ventos com ‘perigo potencial’ pelo Inmet
Foto: Fabiane de Paula

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de “perigo potencial” pela intensificação de ventos em 44 municípios cearenses. As cidades listadas estão localizadas nas regiões norte e nordeste do Ceará, além da Região Metropolitana de Fortaleza e Jaguaribe.

O comunicado, emitido na manhã do último domingo (17), aponta como riscos potenciais a movimentação de dunas de areia sobre construções na orla e indica que, caso necessário, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199. O aviso é válido até as 10h da próxima quarta-feira (20).

Ao todo, os municípios afetados estão localizados no norte e noroeste Cearense, na região metropolitana de Fortaleza, em Jaguaribe; no norte e no leste maranhenses, no oeste, agreste, central e leste potiguares e no norte piauiense.

Além disso, o Inmet emitiu, nesta terça-feira (19), outro aviso de “perigo potencial” para cidades do Ceará por baixa umidade. Neste caso, o Instituto aponta a variação entre 30% e 20% da umidade relativa do ar, levando a um baixo risco à saúde e de de incêndios florestais.

Também válido até as 10h da próxima quarta-feira (20), o comunicado lista cidades das regiões noroeste, sul e centro-sul do Ceará, além dos sertões cearenses.

Outras áreas afetadas são Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Norte de Minas, Jequitinhonha, Centro-Norte Piauiense, Norte Mato-grossense, Sertão Pernambucano e Região Metropolitana de São Paulo, entre outras.

Para a população desses municípios, o Inmet fornece as seguintes instruções:

  • Beba bastante líquido;
  • Evite desgaste físico nas horas mais secas;
  • Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira os municípios do Ceará afetados por cada aviso de “perigo potencial”

Aviso de Ventos Costeiros

  1. Acaraú
  2. Amontada
  3. Aquiraz
  4. Aracati
  5. Barroquinha
  6. Beberibe
  7. Bela Cruz
  8. Camocim
  9. Cascavel
  10. Caucaia
  11. Chaval
  12. Chorozinho
  13. Cruz
  14. Eusébio
  15. Fortaleza
  16. Fortim
  17. Granja
  18. Guaiúba
  19. Horizonte
  20. Icapuí
  21. Itaiçaba
  22. Itaitinga
  23. Itapipoca
  24. Itarema
  25. Jaguaruana
  26. Jijoca de Jericoacoara
  27. Maracanaú
  28. Maranguape
  29. Marco
  30. Martinópole
  31. Morrinhos
  32. Pacajus
  33. Pacatuba
  34. Palhano
  35. Paracuru
  36. Paraipaba
  37. Pentecoste
  38. Pindoretama
  39. Santana do Acaraú
  40. São Gonçalo do Amarante
  41. Senador Sá
  42. Trairi
  43. Tururu
  44. Uruoca

Aviso de Baixa Umidade

  1. Abaiara
  2. Acopiara
  3. Aiuaba
  4. Altaneira
  5. Antonina do Norte
  6. Araripe
  7. Arneiroz
  8. Assaré
  9. Aurora
  10. Barbalha
  11. Brejo Santo
  12. Campos Sales
  13. Caririaçu
  14. Cariús
  15. Catarina
  16. Crateús
  17. Crato
  18. Farias Brito
  19. Granjeiro
  20. Iguatu
  21. Independência
  22. Ipaporanga
  23. Jardim
  24. Jati
  25. Juazeiro do Norte
  26. Jucás
  27. Milagres
  28. Missão Velha
  29. Mombaça
  30. Nova Olinda
  31. Novo Oriente
  32. Parambu
  33. Pedra Branca
  34. Penaforte
  35. Poranga
  36. Porteiras
  37. Potengi
  38. Quiterianópolis
  39. Saboeiro
  40. Salitre
  41. Santana do Cariri
  42. Tarrafas
  43. Tauá
  44. Várzea Alegre

Previsão do tempo para o Ceará

A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para a tarde e a noite desta terça-feira (19) é de céu parcialmente nublado no Cariri e predomínio do céu sem nuvens nas demais macrorregiões do Estado.

Para a quarta-feira (20), a Fundação também prevê o céu do Cariri parcialmente nublado durante todo o dia. O mesmo vale para o Sertão Central e Inhamuns nos períodos da madrugada, da manhã e da noite. Nas demais macrorregiões, haverá predomínio do céu sem nuvens.

A madrugada da quinta-feira (21) será marcada pelo céu parcialmente nublado no Litoral de Fortaleza, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. No restante do dia, o céu vai variar de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.

