Embarcação pesqueira à deriva e sem tripulantes é encontrada no litoral do Ceará

Uma embarcação pesqueira foi encontrada por pescadores à deriva na última quarta-feira (24), a aproximadamente 18 quilômetros do distrito de Moitas, em Amontada, no litoral oeste do Ceará. Segundo a Marinha do Brasil, o barco, chamado "Arimar França Neto", não estava tripulado.

Tão logo soube da ocorrência, a Marinha enviou equipes que, com apoio da comunidade pesqueira, localizaram e rebocaram a embarcação para o canal do Porto de Acaraú.

"A embarcação foi apreendida e o proprietário notificado por infrações à Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, nº 9.537/1997", informou o órgão.

Embarcação chama atenção nas redes sociais

Imagens da embarcação à deriva chamaram atenção nas redes sociais, especialmente pela ausência de pessoas a bordo. Conforme os relatos, o barco apresentava sinais de abandono e tinha a porta do comando danificada.