Quatro pessoas da mesma família são internadas após comerem 'falsa couve' em MG
Suspeita da investigação é de que pessoas tenham sido envenenadas acidentalmente pela planta
Quatro pessoas da mesma família foram internadas em Patrocínio, no interior de Minas Gerais, após comerem Nicotiana glauca, planta conhecida como charuteira ou 'falsa-couve'.
Conforme boletim médico divulgado neste domingo (12) e divulgado pelo portal g1, dois homens, de 60 e 64 anos, e uma mulher de 37 anos, foram hospitalizados pela ingestão da planta.
Dos três, o homem de 64 anos foi extubado e pode receber alta nos próximos dias. Já o de 60 anos está em coma induzido e em estado grave. O pior estado é o da mulher, que está em estado gravíssimo, com lesão cerebral e possível sequela.
A quarta pessoa, um homem de 67 anos, recebeu alta na quinta-feira (9). Desde este dia, as outras três vítimas foram internadas, chegando a sofrer paradas cardíacas.
A intoxicação pela planta ocorreu na quinta-feira após um almoço em família em chácara na zona rural de Patrocínio.
Veja também
Envenenamento por acidente
Segundo a investigação, a 'falsa-couve' foi colhida no próprio terreno e servida refogada no almoço. O Corpo de Bombeiros aponta que a família havia se mudado recentemente para o local, e acreditava que, pela semelhança, tratava-se de couve comumente usada para alimentação.
Partes do vegetal foram encontrados na arcada dentária da mulher internada e foram encaminhadas com outras partes da planta para análise na Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte.
Um inquérito foi aberto para investigar o caso, e a principal linha de investigação é de envenenamento acidental.
Semelhança com couve verdadeira pode dificultar identificação
Além de charuteira, a Nicotiana glauca recebe ainda os nomes de tabaco-arbóreo e popularmente de 'fumo bravo'. Ela é comum em áreas rurais e à beira de estradas em todo o Brasil, e ainda é considerada invasora em algumas regiões e extremamente tóxica ao consumo.
Segundo informações de especialistas em plantas, a charuteira contém uma substância chamada anabazina, que pode causar paralisia muscular, respiratória e até levar à morte.
O que pode diferenciar a Nicotiana glauca da couve verdadeira são algumas características físicas, como as folhas levemente mais finas, textura aveludada e coloração verde-acinzentada.
"Enquanto a couve que a gente consome tem a folha mais grossa e nervuras bem marcadas, a Nicotiana glauca tem um verde mais vivo. Ainda assim, se você não tem uma do lado da outra, fica bastante difícil a diferenciação. A dica é não consumir nada que não se tenha certeza da procedência", afirma Amanda Danuello, especialista em química de produtos naturais da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).