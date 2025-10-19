A Polícia Civil de Pernambuco identificou os corpos das 17 vítimas do tombamento de um ônibus que ocorreu na última sexta-feira (17), na BR-423, nas imediações da Serra dos Ventos, entre os municípios de Saloá e Paranatama, no Agreste pernambucano. A informação foi divulgada neste domingo (19) pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS).

Segundo a Pasta, 12 dos 17 corpos foram liberados para as famílias e os demais estão aguardando a retirada no Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife. A identificação foi feita com as impressões digitais, por meio de perícia papiloscópica.

Segundo informações do portal Metrópoles, inicialmente, seis corpos tinham sido levados para o IML do Recife e 11 para o de Caruaru, no Agreste. Para facilitar a logística para os familiares, todos foram encaminhados para a capital.

Como o ônibus tombou?

Informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam que mais de 30 passageiros estavam no ônibus. O veículo invadiu a contramão e colidiu com algumas rochas que estavam às margens da BR-423.

Em seguida, o condutor conseguiu retornar ao sentido correto da via, mas tombou após atingir um barranco de areia.

O ônibus saiu de Brumado, na Bahia, em direção a Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano.

O percurso tem 1.136,6 quilômetros e dura cerca de 16h50, de acordo com o Google Maps, passando pelos estados de Alagoas e Sergipe.

O veículo era fretado e foi contratado especificamente para essa viagem, com objetivo de realizar compras em um centro atacadista.

O tombamento resultou na morte de 17 pessoas, mas o número exato de feridos ainda não foi confirmado. As vítimas e os familiares são de Minas Gerais e da Bahia.

O motorista teve ferimentos leves e, ao realizar o teste do bafômetro, teve resultado dentro da normalidade. O homem foi encaminhado para uma unidade de saúde e, em seguida, para a Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns.

Segundo o g1, ele relatou ter perdido o controle da direção por uma falha no sistema de freios. A direção do veículo era revezada com outro motorista, que também sobreviveu à fatalidade.