Garrafas com bebidas falsificadas são apreendidas em Santos
160 garrafas foram encontradas em frente a um imóvel no litoral paulista
A Polícia Militar de São Paulo apreendeu aproximadamente 160 garrafas com bebidas falsificadas neste sábado (18), em Santos, no Litoral Sul paulista. Os produtos foram encontrados em carros estacionados em frente a uma residência no bairro Castelo e não apresentavam data de validade, além de ter sinais de desgaste e lacres rompidos.
A apreensão foi feita após uma denúncia anônima. Segundo a PMESP, o proprietário do imóvel foi abordado e afirmou que alugava a casa para outro homem, que chegou ao local em seguida.
Ambos alegaram que não tinham nota fiscal dos produtos e que teriam comprado as garrafas na capital paulista, com o intuito de fazer drinks e comercializá-los.
A dupla foi conduzida à delegacia e liberada após o registro da ocorrência pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.
As garrafas com bebidas falsificadas seguem apreendidas para avaliação das autoridades.