Garrafas com bebidas falsificadas são apreendidas em Santos

A Polícia Militar de São Paulo apreendeu aproximadamente 160 garrafas com bebidas falsificadas neste sábado (18), em Santos, no Litoral Sul paulista. Os produtos foram encontrados em carros estacionados em frente a uma residência no bairro Castelo e não apresentavam data de validade, além de ter sinais de desgaste e lacres rompidos.

A apreensão foi feita após uma denúncia anônima. Segundo a PMESP, o proprietário do imóvel foi abordado e afirmou que alugava a casa para outro homem, que chegou ao local em seguida.

Ambos alegaram que não tinham nota fiscal dos produtos e que teriam comprado as garrafas na capital paulista, com o intuito de fazer drinks e comercializá-los.

Veja também Ceará Como são investigados no Ceará os casos de intoxicação por metanol? PontoPoder Câmara deve votar pela urgência de projeto sobre bebidas adulteradas

A dupla foi conduzida à delegacia e liberada após o registro da ocorrência pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

As garrafas com bebidas falsificadas seguem apreendidas para avaliação das autoridades.