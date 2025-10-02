Câmara deve votar pela urgência de projeto sobre bebidas adulteradas

A Câmara dos Deputados votará quanto ao requerimento de urgência para o PL 2307/07, nesta quinta-feira (2). A proposta torna crime hediondo a falsificação de bebidas e prevê o aumento das penas para o crime, de quatro a oito anos de reclusão para seis a 12 anos.

A medida foi anunciada nessa quarta-feira (1º) pelo presidente da Casa, deputado Hugo Motta (Republicanos -PB), após registro de diversos casos de intoxicação por metanol no Brasil, especialmente em São Paulo.

Legenda: O Brasil já atinge a marca de 43 casos suspeitos de intoxicação por metanol. Foto: Reprodução/X.

Ao todo, até esta quinta, 43 casos suspeitos estão em investigação no País, registrados desde o fim de agosto até o primeiro dia de outubro. Destes, 39 são de São Paulo e quatro de Pernambuco, com uma morte confirmada.

Relembre os casos

Desde o início de setembro, episódios de intoxicação vêm sendo registrados no estado de São Paulo. Dois óbitos por consumo de bebidas alcoólicas ocorreram no período: um na capital paulista e outro em São Bernardo do Campo.

Nos últimos dias, Pernambuco também começou a investigar casos suspeitos, sendo dois óbitos e uma vítima que perdeu a visão.

Bebidas e sintomas de intoxicação

Gin, whisky e vodka estão entre as bebidas envolvidas, obtidas em locais diversos, como bares e conveniências. Os sintomas da intoxicação podem ser náuseas, vômito e até cegueira, evoluindo com rapidez desde o momento em que a vítima entra em contato com o metanol.

O estado do Ceará não registrou nenhuma suspeita relacionada à situação até o momento.

As autoridades orientam procurar imediatamente o Sistema Único de Saúde (SUS) em caso de suspeita de ingestão.