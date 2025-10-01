Três casos suspeitos de intoxicação por metanol são investigados em Pernambuco

A Secretaria da Saúde de Pernambuco está investigando três casos suspeitos de intoxicação por metanol no Estado. Segundo o g1, um homem perdeu a visão e dois morreram.

Na cidade pernambucana de Lajedo, um homem de 43 anos deu entrada no Hospital Mestre Vitalino em estado gravíssimo, no dia 2 de setembro, e morreu no dia 9. O segundo homem, de 32 anos, chegou ao hospital no dia 4 e teve alta no dia 23, com perda da visão.

A terceira vítima é um homem da cidade de João Alfredo que foi atendido na mesma unidade hospitalar. Ele deu entrada na unidade no último dia 26 e morreu nessa terça-feira (30).

Veja também País Metanol importado pelo PCC pode ter sido usado em bebidas adulteradas em São Paulo, diz associação País O que é metanol e o que se sabe sobre as mortes após ingestão de bebida alcoólica com a substância

A secretaria pernambucana não informou ao g1 se a intoxicação das vítimas está relacionada ao consumo de bebida alcoólica. Nas últimas semanas, casos de intoxicação por metanol colocado em bebidas foram registrados em São Paulo, onde cinco pessoas já morreram. A suspeita é de que a substância seja colocada em produtos falsificados.

Em Pernambuco, após a notificação dos casos suspeitos, a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) deve realizar ações fiscalizatórias em distribuidoras de bebidas alcoólicas.