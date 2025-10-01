Diário do Nordeste
Três casos suspeitos de intoxicação por metanol são investigados em Pernambuco

Duas pessoas morreram e uma terceira perdeu a visão

(Atualizado às 07:44)
Pernambuco
Legenda: O metanol é uma substância tóxica, de difícil identificação. Cinco mortes por intoxicação já foram confirmados em São Paulo.
Foto: Brett Hondow / Shutterstock.com

A Secretaria da Saúde de Pernambuco está investigando três casos suspeitos de intoxicação por metanol no Estado. Segundo o g1, um homem perdeu a visão e dois morreram.

Na cidade pernambucana de Lajedo, um homem de 43 anos deu entrada no Hospital Mestre Vitalino em estado gravíssimo, no dia 2 de setembro, e morreu no dia 9. O segundo homem, de 32 anos, chegou ao hospital no dia 4 e teve alta no dia 23, com perda da visão. 

A terceira vítima é um homem da cidade de João Alfredo que foi atendido na mesma unidade hospitalar. Ele deu entrada na unidade no último dia 26 e morreu nessa terça-feira (30).

A secretaria pernambucana não informou ao g1 se a intoxicação das vítimas está relacionada ao consumo de bebida alcoólica. Nas últimas semanas, casos de intoxicação por metanol colocado em bebidas foram registrados em São Paulo, onde cinco pessoas já morreram. A suspeita é de que a substância seja colocada em produtos falsificados.

Em Pernambuco, após a notificação dos casos suspeitos, a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) deve realizar ações fiscalizatórias em distribuidoras de bebidas alcoólicas.