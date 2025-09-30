Mortes por suspeita de intoxicação com metanol sobem para cinco em SP

O número de mortes suspeitas por intoxicação com metanol subiu para cinco, nesta terça-feira (30), em São Paulo. A confirmação foi feita pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), segundo o Globo.

Até a noite de ontem, apenas três óbitos tinham sido confirmados e outros sete casos estavam sob investigação. Nesta terça, o número de ocorrência que estão sendo investigadas, ao todo, aumentou para 22.

Um gabinete de crise foi criado para apurar as ocorrências. Além disso, todos os estabelecimentos que registraram casos suspeitos ou confirmados foram interditados.

Até o momento, entre as bebidas envolvidas estão gin, whisky e vodka compradas em diferentes locais: conveniências, mercados informais e bares. As vítimas também tem perfis variados, incluindo jovens e adultos que consumiram álcool em festas, bares e outros locais.

Veja também Mundo Streamer arrecada R$ 166 mil para tratar câncer raro e perde valor durante live País Metanol importado pelo PCC pode ter sido usado em bebidas adulteradas em São Paulo, diz associação

Gabinete de crise

Com a equipe direcionada para isso, algumas ações emergenciais estão sendo criadas, como:

Reforço na área da comunicação para detalhar os sintomas e quando a pessoa deve buscar um atendimento médico;

Estabelecimento de canais de denúncia, via disque 181.

Além disso, o Procon contará com um canal de denúncia rápido para bebida adulterada.

"É importante que haja maciça divulgação para que as pessoas possam entender os primeiros sintomas, como é que ela pode buscar o tratamento, que aí nesse caso o tratamento rápido é o que pode salvar a vida no caso de uma intoxicação". Eleuses Paiva Secretário de Saúde

O que é metanol?

O metanol é uma substância tóxica, de difícil identificação, que possui um cheiro semelhante ao da bebida alcoólica comum. Apesar de ser usado em pequenas quantidades na natureza, ele é altamente tóxico em concentrações elevadas.

Ocorrências em 2025

Desde junho deste ano, já foram confirmados seis casos de intoxicação por metanol nessas condições.

Por isso, o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo pediu para bares, empresas e outros estabelecimentos aumentarem os cuidados com a procedência dos produtos oferecidos.