Lula critica política de Trump e diz que traficantes também são 'vítimas'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, durante coletiva na Indonésia, a política norte-americana de promover ataques a embarcações de supostos 'narcoterroristas' no Caribe. Durante o discurso, Lula falou sobre o respeito à soberania entre os países e citou traficantes de drogas como "vítimas de usuários também", afirmando que estava aberto a discutir o tema em encontro com Trump, marcado para domingo (26). "Toda vez que a gente fala sobre combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também", disse Lula. Além disso, o presidente defendeu que qualquer punição deve ocorrer somente após um julgamento.