Encontro entre Lula e Trump acontece no próximo domingo (26)

O encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump acontecerá no próximo domingo (26), em Kuala Lumpur, capital da Malásia, onde é realizada a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Os governos do Brasil e dos Estados Unidos confirmaram a realização da reunião, mas ainda não definiram o horário, segundo o jornal O Globo.

Nesta terça-feira (22), Lula desembarcou em Jacarta, capital da Indonésia, e deu início à viagem oficial que fará pela Ásia nesta semana, antes do início do evento, conforme a Folha de S. Paulo.

O encontro entre os líderes vem sendo articulado há semanas, após conversarem por videochamada e se encontrarem brevemente durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Veja também PontoPoder Indicação de Jorge Messias para STF deve ser feita após Lula voltar da Ásia PontoPoder STF publica acórdão de condenação de Bolsonaro e abre prazo para recurso

O que esperar do encontro entre Lula e Trump

A reunião deve acontecer em paralelo à cúpula e discutir as tarifas impostas por Trump ao Brasil, além de outras medidas, como a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Ainda conforme a Folha, é esperado que os líderes conversem sobre temas como a recente investida dos Estados Unidos contra embarcações venezuelanas em águas internacionais, assim como o risco de incursão militar norte-americana ao país vizinho.