Encontro entre Lula e Trump acontece no próximo domingo (26)
Líderes devem conversar sobre tarifas e mais medidas impostas pelos EUA
O encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump acontecerá no próximo domingo (26), em Kuala Lumpur, capital da Malásia, onde é realizada a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).
Os governos do Brasil e dos Estados Unidos confirmaram a realização da reunião, mas ainda não definiram o horário, segundo o jornal O Globo.
Nesta terça-feira (22), Lula desembarcou em Jacarta, capital da Indonésia, e deu início à viagem oficial que fará pela Ásia nesta semana, antes do início do evento, conforme a Folha de S. Paulo.
O encontro entre os líderes vem sendo articulado há semanas, após conversarem por videochamada e se encontrarem brevemente durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York.
Veja também
O que esperar do encontro entre Lula e Trump
A reunião deve acontecer em paralelo à cúpula e discutir as tarifas impostas por Trump ao Brasil, além de outras medidas, como a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.
Ainda conforme a Folha, é esperado que os líderes conversem sobre temas como a recente investida dos Estados Unidos contra embarcações venezuelanas em águas internacionais, assim como o risco de incursão militar norte-americana ao país vizinho.