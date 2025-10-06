Lula e Trump conversam por videoconferência nesta segunda (6)

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira (6). Segundo o Palácio do Planalto, em um comunicado, a videoconferência durou cerca de meia hora e foi realizada no Palácio do Alvorada — a residência oficial da Presidência.

Lula estava acompanhado do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSD), do assessor especial Celso Amorim e dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Internacionais) e Sidônio Palmeira (Secom).

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta manhã (6/10), telefonema do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos. Em tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutos, quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro", informou o Palácio do Planalto em comunicado.

O que Lula e Trump conversaram em ligação?

Lula descreveu o contato com Trump como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. No contato, o presidente do Brasil fez as seguintes ações:

Recordou que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços

Solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras.

O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad.

Novo encontro presencial acontecerá em breve

Conforme comunicado do governo, ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve.

O presidente Lula pontuou a possibilidade de encontro na Cúpula da Asean, na Malásia, programada para 26 a 28 de outubro; reiterou convite a Trump para participar da COP30, em Belém (PA); e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos.

Os dois presidentes trocaram telefones para estabelecer via direta de comunicação.

Lula e Trump na ONU

Na reunião da ONU, Trump elogiou Lula e disse que teve uma "química excelente" com o presidente brasileiro. Lula, por sua vez, confirmou que "pintou uma química mesmo" com o republicano.

O momento de "trégua" se deu em meio aos conflitos entre os países, desde que Trump afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) promovia uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).