Indicação de Jorge Messias para STF deve ser feita após Lula voltar da Ásia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva "está inclinado" a escolher o advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF), segundo informou o líder do PT na Câmara — o deputado Lindbergh Farias (RJ) — na terça-feira (22).

Conforme o jornal O Globo, apesar da decisão, o anúncio oficial ainda depende de uma rodada de articulações políticas para garantir apoio à indicação no Senado.

Veja também PontoPoder Luiz Fux pede transferência de Turma no STF, e decisão será de Edson Fachin PontoPoder Por que a volta de Ciro Gomes ao PSDB está causando alvoroço na política do Ceará

"A minha opinião é que Lula está inclinado a escolher Messias, mas ainda vai conversar mais para garantir aprovação no Senado", disse Lindbergh a jornalistas no Congresso Nacional.

Oficialização só acontece com retorno de Lula do exterior

Lula embarcou na terça para uma viagem oficial à Ásia, com compromissos na Indonésia e na Malásia.

A indicação de Messias ao STF só deve ser formalizada após o retorno do presidente ao Brasil.

Antes de partir, Lula teve uma conversa com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que sugeriu o nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para a vaga. No entanto, Lula teria sinalizado preferência por Messias.