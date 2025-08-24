Ucrânia ataca Rússia com drones e provoca incêndio em usina nuclear

A Ucrânia realizou uma série de ataques à Rússia com drones, que provocaram um incêndio em uma usina nuclear, neste domingo (24) - no Dia da Independência ucraniana. As informações são do site G1 e da agência de notícias Associated Press.

Um drone foi abatido sobre a Usina Nuclear de Kursk, no oeste da Rússia, onde explodiu ao cair e resultou em um incêndio. A administração da usina informou que as chamas já foram controladas, sem vítimas ou aumento nos níveis de radiação.

A Rússia revelou que drones também foram derrubados em outras regiões, como São Petersburgo. No Porto de Ust-Luga, no Golfo da Finlândia, dez drones foram abatidos, mas um deles atingiu um terminal de combustíveis da Novatek, provocando outro incêndio.

Os ataques deste domingo coincidem com o aniversário da Independência ucraniana, conquistada em 1991 com a dissolução da União Soviética. “É assim que a Ucrânia reage quando seus apelos por paz são ignorados”, disse o presidente Volodimyr Zelensky.

Hoje, tanto os EUA quanto a Europa reconhecem: a Ucrânia ainda não venceu, mas certamente não perderá. Nossa independência está garantida. A Ucrânia não é vítima, é um lutador.” Volodimyr Zelensky Presidente da Ucrânia

Em contrapartida, a Ucrânia foi alvo de um ataque russo com míssil balístico e 72 drones kamikaze iranianos Shahed, neste domingo (24). Pelo menos 48 drones foram derrubados, segundo a força aérea ucraniana. Uma mulher de 47 anos morreu, ao ser atingida por um ataque, na região de Dnipropetrovsk.

Tentativas de estabelecer a paz

A troca de ataques entre os dois países acontece depois de intensa movimentação diplomática para tentar estabelecer a paz na região. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inclusive, tentou intermediar uma reunião entre Vladimir Putin e Zelensky.

Na última sexta-feira (22), a Rússia descartou qualquer encontro imediato e frustrou as expectativas. O conflito, que se prolonga por três anos e meio, já deixou dezenas de milhares de mortos e provocou a emigração de outras milhares de pessoas, que moravam na área de conflito.