Caminhão causa duas mortes em sequência de três acidentes na BR-222 no Ceará

O condutor do caminhão foi conduzido por uma equipe da Polícia Militar à Delegacia de Polícia Civil.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
07 de Julho de 2026 - 08:40 (Atualizado às 08:41)
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Legenda: Moto e carro atingindo por caminhão em rodovia federal.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Dois homens morreram e uma pessoa ficou ferida em uma sequência de acidentes registrada na manhã desta segunda-feira (6) na BR-222, no município de Umirim, no Ceará. As ocorrências foram atendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que informou que um mesmo caminhão esteve envolvido em três acidentes distintos ao longo da rodovia.

O primeiro caso aconteceu por volta das 7h40, no km 68 da BR-222. Conforme informações preliminares da PRF, houve uma colisão frontal entre um caminhão Mercedes-Benz Atego 2426 e uma motocicleta Honda CG 125 Fan KS.

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O passageiro da motocicleta, de 35 anos, morreu ainda no local. O condutor, de 31 anos, chegou a ser socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos durante o trajeto para uma unidade hospitalar.

Segundo os levantamentos iniciais da PRF, após a colisão, o caminhão seguiu pela rodovia e acabou se envolvendo em outras duas ocorrências nos quilômetros 86 e 88 da BR-222.

Em um dos acidentes, houve colisão com um veículo GM Spin. Na outra ocorrência, foi registrado um engavetamento envolvendo um Volkswagen Gol e um caminhão-trator acoplado a um semirreboque. Uma pessoa sofreu ferimentos leves.

Condutor de caminhão foi preso

O motorista do caminhão foi conduzido por uma equipe da Polícia Militar à Delegacia da Polícia Civil da região, onde o caso será investigado.

A PRF informou que realizou os levantamentos técnicos nos locais dos acidentes, com a coleta de vestígios e demais informações que irão subsidiar a elaboração dos Laudos Periciais de Acidente de Trânsito (LPATs).

As circunstâncias das colisões e a dinâmica dos fatos ainda estão sendo apuradas e serão confirmadas após a conclusão das perícias.

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