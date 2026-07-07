Tombamento de caminhão em Canindé deixa dois feridos e rodovia bloqueada

Acidente foi registrado na madrugada desta terça-feira (7) no km 10 da CE-456.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
07 de Julho de 2026 - 14:45
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Legenda: Motorista e passageira do veículo ficaram feridos.
Foto: Reprodução.

Um caminhão de carga que transportava madeira tombou no km 10 da CE-456, em Canindé, na madrugada desta terça-feira (7), por volta das 2h45. Duas pessoas ficaram feridas e a rodovia ficou bloqueada, seguindo sem previsão de liberação até o momento.

Os feridos foram o motorista e uma passageira do veículo. Segundo a  Polícia Militar do Ceará (PMCE), que atendeu a ocorrência, os dois foram socorridos para o Hospital Regional São Francisco.

O condutor fraturou um dos braços, o que impossibilitou a realização de teste do bafômetro, enquanto não houve informação do estado de saúde da mulher. 

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Até 13h30, não havia previsão dada pela PM para a retirada do veículo e da carga, nem para a liberação da rodovia.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar pelo Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) também atuou no acidente.

 

 

 

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