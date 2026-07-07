Médico morre em colisão frontal entre dois veículos na BR-222, em Sobral

Renan Vasconcelos Calô, de 35 anos, estava sozinho em um dos veículos envolvidos no acidente.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
07 de Julho de 2026 - 12:29 (Atualizado às 12:32)
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Legenda: Renan, egresso da Uninta, de Sobral, recebeu homenagem após o falecimento.
Foto: Repodução/Instagram.

Um homem morreu, na noite da última segunda-feira (6), em um acidente registrado na cidade de Sobral, no Ceará. A morte ocorreu após uma colisão entre dois veículos no km 242 da BR-222, entre o distrito de Aprazível e a localidade de Ipueirinha.

Segundo detalhes divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta das 18h, quando os dois carros colidiram frontalmente.

A vítima foi identificada Renan Vasconcelos Calô, de 35 anos. O médico, que era oftalmologista, estava sozinho no veículo e faleceu ainda no local, antes mesmo de receber atendimento.

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Ainda conforme a PRF, o outro motorista envolvido na colisão teve ferimentos leves e recebeu atendimento após o ocorrido. Ele não teve a identidade revelada.

Instituição de ensino lamenta acidente

Com a confirmação da morte de Renan Vasconcelos Calô, o perfil do curso de medicina da Uninta, localizado em Sobral, publicou nota de pesar lamentando a notícia.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, colegas e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele, expressando nossas mais sinceras condolências", diz parte da nota da instituição.

Ao fim do texto, a coordenação do curso desejou que Renan "descanse em paz". "Que encontrem conforto nas lembranças compartilhadas e força para enfrentar esta perda irreparável", finaliza a nota direcionada aos entes queridos do médico. 

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