Médico morre em colisão frontal entre dois veículos na BR-222, em Sobral

Um homem morreu, na noite da última segunda-feira (6), em um acidente registrado na cidade de Sobral, no Ceará. A morte ocorreu após uma colisão entre dois veículos no km 242 da BR-222, entre o distrito de Aprazível e a localidade de Ipueirinha.
Segundo detalhes divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta das 18h, quando os dois carros colidiram frontalmente.
A vítima foi identificada Renan Vasconcelos Calô, de 35 anos. O médico, que era oftalmologista, estava sozinho no veículo e faleceu ainda no local, antes mesmo de receber atendimento.
Ainda conforme a PRF, o outro motorista envolvido na colisão teve ferimentos leves e recebeu atendimento após o ocorrido. Ele não teve a identidade revelada.
Instituição de ensino lamenta acidente
Com a confirmação da morte de Renan Vasconcelos Calô, o perfil do curso de medicina da Uninta, localizado em Sobral, publicou nota de pesar lamentando a notícia.
"Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, colegas e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele, expressando nossas mais sinceras condolências", diz parte da nota da instituição.
Ao fim do texto, a coordenação do curso desejou que Renan "descanse em paz". "Que encontrem conforto nas lembranças compartilhadas e força para enfrentar esta perda irreparável", finaliza a nota direcionada aos entes queridos do médico.