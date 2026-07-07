PF cumpre mandados no Ceará em investigação sobre material de abuso sexual infantil

A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira (7), dois mandados de busca e apreensão em Fortaleza durante uma operação contra crimes de exploração sexual infantojuvenil praticados pela internet. A ação faz parte das operações "Comércio do Mal VI" e "Inocência Protegida XIX", que investigam suspeitos de comercializar, adquirir, armazenar e compartilhar imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, expedidas pela Justiça Federal, os policiais apreenderam aparelhos celulares, um computador e mídias de armazenamento. Todo o material será submetido à perícia para auxiliar no avanço das investigações.

Segundo a Polícia Federal, a "Operação Comércio do Mal VI" é resultado de um desdobramento de uma investigação conduzida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. As apurações identificaram que usuários brasileiros realizaram pagamentos em criptomoedas para adquirir material de abuso sexual infantojuvenil disponibilizado em ambiente virtual. A investigação também detectou transações relacionadas ao Ceará.

Usuários de grupo de aplicativo compartilhavam conteúdo

Já a "Operação Inocência Protegida XIX" teve início após a análise de equipamentos eletrônicos apreendidos em outro inquérito policial. A extração de dados revelou a existência de grupos em um aplicativo de mensagens destinados ao compartilhamento de material de abuso sexual de crianças e adolescentes, permitindo a identificação de participantes em diferentes estados, incluindo um investigado localizado no Ceará.

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A Polícia Federal informou que os investigados poderão responder, conforme o envolvimento de cada um, pelos crimes de comercialização, aquisição, armazenamento e divulgação de material de abuso sexual infantojuvenil. Outros crimes eventualmente identificados durante o andamento das investigações também poderão ser incluídos na apuração.